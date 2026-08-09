El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) avanza en la primera fase de obras de reasfaltado de viales públicos

El teniente alcalde de Servicios Públicos de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, visita las obras de reasfaltado de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha destacado que las obras de la primera fase de reasfaltado de viales públicos continúan desarrollándose en distintas vías del distrito sur de la ciudad, con el objeto de "mejorar su estado de conservación y la seguridad, y facilitar la accesibilidad y la movilidad, eliminando tramos deteriorados del pavimento y configurando un espacio público más seguro y transitable".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Manuel Alba S.A. por importe de 745.715 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, dieron comienzo a principios de agosto en la calle Rodrigo de Jerez, y se han centrado en estos días en la calle Bélgica y la avenida García Caparrós.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado las zonas de intervención para hacer un seguimiento de su evolución. Ha destacado que "se trata de unos trabajos muy demandados por los vecinos, que llevaban muchos años esperando actuaciones de reasfaltado de esta magnitud. Así pues, nuestro objetivo es avanzar de manera progresiva para mejorar el estado del viario y la calidad del espacio público en todo el término municipal de Jerez".

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento está complementando estas actuaciones con trabajos relacionados con el acerado y el arbolado, con el objetivo de que las calles incluidas en el programa puedan experimentar una mejora más completa de su entorno urbano.

"Lo importante es que no nos vamos a quedar aquí y seguiremos trabajando en materias como el acerado y el arbolado para que, cuando concluyan todas las actuaciones previstas, estas calles hayan experimentado una renovación integral", ha incidido.

En este sentido, ha señalado en que la ejecución de estas mejoras requiere una programación detallada que permita ampliar las actuaciones al conjunto del término municipal. "Todo lleva su tiempo y tenemos que ir haciéndolo poco a poco, pero lo importante es que el camino ha comenzado y que vamos a seguir trabajando", ha afirmado.

El proyecto se ejecutará por fases, y que en esta primera se engloban 13 calles y avenidas de distintos puntos de la zona sur y otros más céntricos como Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, García Caparros, Muro y Zaragoza.

Las intervenciones que se están desarrollando incluyen, además del refuerzo del firme y la renovación del pavimento, la reposición de la señalización horizontal y del balizamiento afectado por las actuaciones.

Una vez concluya esta primera fase, a finales de este mes, se prevé iniciar una segunda fase de marea negra que actualmente se encuentra en proceso de contratación, con un importe de base de licitación de 2.432.838,79 y un plazo de ejecución de cinco meses.