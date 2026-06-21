El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) consigue de manera definitiva la subvención del Programa 2% Cultural

Archivo - Imagen de archivo de la fachada exterior del Palacio Riquelme en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

Destinada a la segunda fase de obras de rehabilitación del Palacio Riquelme

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha recibido la notificación, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de la resolución definitiva mediante la cual se concede una subvención del Programa 2% Cultural para la segunda fase de obras de rehabilitación del Palacio Riquelme, que tienen un importe de 2.075.192,33 euros, de los 800.772,30 euros que corresponden al importe financiado.

Esta segunda fase tiene como objeto dar continuidad a las obras de rehabilitación que ya se han ejecutado en una fase anterior en este histórico monumento, contemplando, entre otras actuaciones, la recuperación de los dos patios interiores, la rehabilitación de la galería que los separa y la actuación sobre el cuerpo anexo a la fachada de la calle Cordobeses, desarrollado en una sola planta. Estas obras conllevan la incorporación de nuevos revestimientos e instalaciones, según ha precisado el Consistorio en una nota.

Igualmente, esta próxima fase incluye la restauración de la fachada neoclásica interior situada en el patio apeadero, así como la rehabilitación de las medianeras en la calle Cordobeses, donde se recuperará un acceso actualmente cegado. Asimismo, en la calle Alegría se prevé la reapertura de huecos de ventanas y la reparación de las rejas existentes.

Asimismo, cabe precisar que la Administración jerezana ha solicitado nuevas ayudas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de este mismo Programa del 2% Cultural, convocatoria de 2025, para la ejecución de una tercera fase del proyecto de rehabilitación de la Casa Riquelme, que comprende la recuperación del patio denominado 'doméstico', adosado al patio del 'apeadero' tras la fachada neoclásica, y la regeneración de las crujías del fondo y lateral derecha, con fachadas a las calles Cordobeses, Consolación y Alegría. El importe total estimado de esta fase asciende a 2.824.029,79 euros.