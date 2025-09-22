Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) da luz verde a las obras de reforma del Parque de Pozoalbero por 48.000 euros

Archivo - El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, en rueda de prensa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el proyecto de reforma del Parque de Pozoalbero, que tiene como objeto acondicionar este espacio público para reparar desperfectos y mejorar sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad, contando para ello con un presupuesto de 48.368,70 euros.

La elaboración de este proyecto ha contado con la participación de representantes vecinales y empresarios del entorno, quienes fueron consultados para conocer de primera mano sus necesidades y peticiones para hacer de este parque un lugar totalmente practicable y accesible, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Como se ha recordado, este proyecto fue anunciado en julio por el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, dentro de las actuaciones de refuerzo de los servicios públicos y las infraestructuras urbanas que acomete el Gobierno local en toda la ciudad.

El Parque de Pozoalbero está situado en la avenida Tío Pepe, próximo a una zona residencial que se encuentra "en plena expansión urbanística" y está dotado de zonas verdes, parque infantil y zonas de paseo.

Se trata de un espacio ubicado en un enclave que "está creciendo mucho en población", y donde dentro del objetivo de renovar los servicios y las infraestructuras de la ciudad, se van a acometer unas obras "muy necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de este parque y mejorar su funcionalidad ambiental y social", en palabras de Espinar.

De forma detallada, el proyecto tiene como objeto dar una repuesta integral a los problemas de hundimientos existentes en el albero y en las zonas ajardinadas a causa de las fuertes lluvias caídas durante la pasada primavera, que ocasionaron charcos y erosiones que dificultan la movilidad.

Para ello, se procederá a estabilizar todo el terreno mediante el relleno de los tramos dañados y a la restitución de los paseos peatonales para que puedan ser transitados de modo seguro. Además, se renovarán otras partes del pavimento que también presentan desperfectos.

"Con esta actuación eliminamos el problema de escorrentías, renovando por completo la imagen de este parque y haciéndolo más atractivo y visitable", ha subrayado el teniente de alcaldesa.