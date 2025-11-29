El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) decreta dos días de luto por la muerte del fundador de Madre Coraje, Antonio Gómez

Archivo - Imagen de archivo del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) que ha hecho hijo adoptivo a Antonio Gómez, fundador de Madre Coraje. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha enviado sus condolencias a la familia y amigos de Antonio Gómez Moreno, así como a toda la familia de Madre Coraje y la Asociación Coherentes tras el fallecimiento en este sábado del autor de tres libros e Hijo Adoptivo de Jerez desde marzo de 2024 y ha decretado dos días de luto oficial con las banderas del Consistorio a media asta.

Tal y como ha emitido el Ayuntamiento local en una nota, García-Pelayo ha señalado que "es un día muy triste para Jerez porque perdemos a un hombre sumamente bueno", depositario de "excepcionales valores humanos y un referente singular de amor, solidaridad y entrega".

Al hilo, ha detallado que su trayectoria vital y su "continua disposición" ilustran la ejemplaridad y el compromiso social que ha marcado su relación con Jerez, ciudad que considera como propia y a la que ha aportado su experiencia, "difundiendo los valores que nuestra sociedad tanto necesita".

En contexto, el fundador de Madre Coraje tiene una "dilatada trayectoria" en el mundo del voluntariado durante varias décadas. Físico e Ingeniero, la vida de Antonio Gómez cambió en un viaje a Perú, donde vio la miseria del país, y su naturaleza solidaria "le obligó a hacer algo para cambiar el destino de muchos peruanos y comenzó a mandar contenedores de ropa, medicinas y comida". Ese fue el germen de la ONG Madre Coraje que, además de mandar contenedores, realiza proyectos de cooperación para el desarrollo y la educación que han mejorado la vida de más de tres millones y medio de personas en Perú y Mozambique, según ha indicado la Administración local.

Así, su colaboración en la fundación, junto a Luis Bononato, de Proyecto Hombre, sus visitas a la cárcel de El Puerto para ofrecerles la oportunidad a los presos de rehabilitarse de las drogas y la creación de huertos solidarios que abastecen con sus productos a más de 30 comedores sociales de la provincia de Cádiz son algunas de las actividades que han marcado la vida de Antonio Gómez que, a sus ochenta años, cofundó la Asociación Coherentes, una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a más de 150 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.