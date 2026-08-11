Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) destaca la respuesta al programa de autobuses hacia la playa de vecinos de la zona rural

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompaña a los vecinos de Torremelgarejo en el programa 'Súbete al autobús del verano' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la barriada rural de Torremelgarejo, donde ha destacado la buena respuesta que vecinos y vecinas de la zona rural están dando al programa 'Súbete al autobús del verano', con el que pueden desplazarse hasta la playa.

La teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Alcaldía de Torremelgarejo, Mercedes Garrido, han acompañado a la alcaldesa en una mañana en la que este servicio de autobús realiza la ruta dos, que recoge a personas de Torremelgarejo, Gibalbín y La Inmaculada, para pasar el día en playa, en puntos como Costa Ballena, en Rota, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

María José García-Pelayo ha dado las gracias a Susana Sánchez como responsable de este proyecto, que puso en marcha en la anterior etapa del gobierno del Partido Popular.

"Es de los proyectos que no se olvida, en 2012 fue muy novedoso, y es una oportunidad de respiro y de disfrutar del verano y de la provincia de Cádiz", ha manifestado la alcaldesa, quien ha resaltado también el "trabajo y compromiso" de la delegada de Alcaldía de Torremelgarejo con esta barriada rural de Jerez, señalando que "estamos trabajando mucho y vamos siempre de la mano con los alcaldes de las barriadas rurales".

Por su parte, Susana Sánchez ha manifestado que "lo bonito" de este programa es que "si nos acercáramos a la playa, veríamos los momentos de convivencia tan entrañables que se están generando entre todos los vecinos de la zona rural", ya que todos ellos "están juntos coincidiendo de diferentes barriadas rurales y están compartiendo juegos y momentos de vida que son muy especiales".

Mercedes Garrido ha destacado que este servicio "le da mucha vida" sobre todo a las personas mayores, ya que "los más jóvenes podemos coger un coche para ir a la playa" pero ellas "esperan como agua de mayo este día". "Están levantadas --las personas mayores-- desde las siete de la mañana preparando comida, y la verdad es que es un servicio que ofrece mucha comodidad y también para conciliación familiar", ha indicado.

Este servicio ofrece a la ciudadanía de la zona rural durante los meses de julio y agosto la posibilidad de ir de forma gratuita un día a la semana desde sus barriadas a la playa. Oferta dos rutas diarias de martes a jueves y una ruta los viernes en las 15 barriadas rurales y la pedanía de Cuartillos.

En el caso de Torremelgarejo, la salida es sobre las 10,15 horas y la recogida en la playa a las 19,00 horas para volver a casa. La playa más demandada en esta ruta, que comparten con Gibalbín y La Inmaculada, es la de Costa Ballena.

Cabe señalar que la ruta una recorre los martes puntos de la zona rural como Mesas de Asta, los miércoles Rajamancera y La Ina, mientras que los jueves pasa por Lomopardo, Albarizones y La Corta, y los viernes El Mojo, Las Pachecas, y El Portal.

Por su parte, la ruta dos atiende los martes a Gibalbín, Inmaculada, y Torremelgarejo, y los miércoles a Majarromaque, La Guareña y Cuartillos, los jueves Mesas de Santa Rosa y Las Tablas.

La empresa adjudicataria del contrato de servicio del programa 'Súbete al autobús del verano' es Grupo Empresarial Andaluz SL

La Delegación de Medio Rural colabora con las diferentes barriadas rurales, la pedanía de Cuartillos y las entidades locales autónomas para coordinar sus demandas y necesidades, y también para favorecer una programación de actividades estivales, entre las que destacan la programación de fiestas y verbenas que se vienen desarrollando desde el mes de junio.