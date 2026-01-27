Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) destina más de cuatro millones a modernizar infraestructuras hidráulicas

Plaza del Carbón tras obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del Servicio Municipal de Aguas integrado en la Delegación de Medio Ambiente, ha destinado más de cuatro millones de euros en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad durante el periodo comprendido entre junio de 2023 y diciembre de 2025, prolongándose estas actuaciones a lo largo de este año 2026.

Como eje central de esta gestión, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado una planificación "más acorde con las necesidades actuales de la ciudad" a través de la redacción de un Plan Estratégico de Actuaciones Prioritarias.

Este plan tiene como objeto definir las actuaciones "más necesarias" para "lograr una gestión más eficiente del servicio y dar respuesta a los retos del cambio climático y al riesgo de inundaciones", ha apuntado Espinar en una nota del Ayuntamiento.

El teniente de alcaldesa ha subrayado la importancia de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento ejecutadas a través de la empresa concesionaria Aquajerez, que se han traducido en "mejoras para la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos", y que además han supuesto "la recuperación de espacios de convivencia degradados en algunos casos".

Entre las principales obras ejecutadas en 2023, se ha citado la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Cuesta de las Piedras y Nuestra Señora del Pilar y en las calles Flecha y Guía, sumando un total de 768.399,85 euros. En 2024 se ejecutaron actuaciones por un valor global de 670.182,76 euros en el Callejón de los Bolos y en las calles Sarmiento, Tintilla y Tempranillo.

Asimismo, entre 2024 y 2025 se ejecutaron las obras de Ronda de Muleros y el entorno a San Miguel, con un presupuesto de 1.290.316,33 euros, una actuación que los vecinos de la zona llevaban tiempo demandando y que han propiciado la reapertura de la Plaza del Carbón, que llevaba alrededor de los tres años cortada al tráfico.

Asimismo, como hecho destacado de la gestión realizada, se ha recordado la solicitud de subvenciones estatales al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por un importe de 4.312.537,04 euros para llevar a cabo actuaciones de mejora en el colector de la barriada San Enrique, el colector de la barriada La Granja (calle Málaga), una intervención en la barriada de Cerrofruto y otra en el colector de la EDAR Guadalete.

Además, Jaime Espinar ha subrayado la firma del protocolo previo con la Junta de Andalucía para la adecuación de la EDAR del Guadalete, propiciando el marco de colaboración entre ambas administraciones para llevar a cabo una inversión estimada en más de 13 millones de euros.

Por otro lado, se sigue avanzando en actualizar los procesos de planificación a medio y largo plazo de acciones, para lo cual se prevé la redacción de un Plan Estratégico de Actuaciones Prioritarias, una herramienta destinada a "optimizar los recursos existentes, adaptar Jerez a los desafíos climáticos y garantizar la eficiencia hídrica en la ciudad", como se ha apuntado.

Este Plan Estratégico constituirá una actualización del Plan Director de Infraestructuras de 2014, que servirá como documento base y de referencia, y que incluirá, entre otros contenidos, una serie de diagnósticos sobre las infraestructuras actuales con que cuenta la ciudad, las necesidades futuras, estimación de inversiones, posibles vías de financiación adicionales e intervenciones prioritarias para contar con una infraestructura "moderna, adaptada al territorio actual y capaz de responder con garantías a la realidad climática de hoy en día", en palabras de Jaime Espinar.

RETOS 2026

Entre los proyectos y medidas en los que se sigue avanzando desde el Servicio de Aguas para que la red de Jerez sea "eficiente y segura", Jaime Espinar ha citado los trabajos de modernización de los sistemas informáticos de la empresa concesionaria Aqualia para impulsar una gestión "más optimizada", así como llevar a cabo una serie de inversiones programadas para este año.

Como ejemplo de inversiones previstas, para este año se han programado varias actuaciones de escala menor destinadas a mejorar la red de captación de aguas pluviales por valor de 147.768,58 euros. Entre ellas se incluye la instalación de nuevos imbornales y pozos conectados a la red municipal para prevenir atascos en zonas críticas durante lluvias intensas.

"Este proyecto tiene carácter preventivo y de mantenimiento, y es esencial para garantizar la eficiencia de la red de saneamiento en episodios de lluvias intensas", ha explicado Jaime Espinar, que ha señalado que se encuentra en proceso de redacción el proyecto del colector en Calle Málaga (Barriada La Granja), "una actuación de gran envergadura", con 1.183.771,29 de euros de inversión, que tiene como objeto mejorar la evacuación de aguas residuales y garantizar el correcto funcionamiento de la red en la zona.

Igualmente, otro de los objetivos para este año consiste en adaptar las inversiones previstas al contexto climático actual, incorporando medidas de prevención de inundaciones en zonas como las calles Honda y Porvera, el Parque Empresarial, Carretera de Sanlúcar, Arroyo de la Canaleja, Zafer, Guadalcacín y El Portal.