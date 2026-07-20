El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) dota a la barriada de La Asunción de un nuevo parque biosaludable

Parque biosaludale de La Asunción. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que ha instalado en estos días en la barriada de La Asunción un nuevo parque biosaludable equipado con aparatos de gimnasia para mejorar la movilidad, la flexibilidad y la fuerza muscular, especialmente entre el público adulto y las personas mayores, fomentando la actividad física en el entorno urbano.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que "desde esta misma semana los vecinos de esta barriada disponen de una serie de aparatos biosaludables, que les permitirá contar con la oportunidad de hacer ejercicio al aire libre y mejorar las condiciones físicas y la salud".

Igualmente, ha indicado que el Ayuntamiento ha trabajado intensamente también en estos días en la poda del arbolado y en un plan intensivo de limpieza de viales, una intervención que se ha llevado a cabo en coordinación con la Asociación de Vecinos La Integración, que preside Verónica de la Flor, con el fin de mejorar la barriada, los servicios públicos y la imagen del entorno.

Espinar ha destacado que "aún queda mucha tarea por delante en Jerez, pero desde el Ayuntamiento se continúa trabajando por el bienestar de los vecinos, con el fin de adaptar la ciudad a los nuevos retos medioambientales y transformar el entorno para crear espacios más seguros, accesibles, saludables y sostenibles donde vivir".