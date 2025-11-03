Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Ecovidrio amplían la campaña de reciclaje para llegar a 23.500 domicilios más

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, y la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio en Andalucía, Coral Rojas-Marcos, presentan los datos de reciclaje de vi - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ecovidrio han anunciado que amplían la campaña EcoBarrios, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio para la protección del medioambiente y la construcción de un futuro sostenible en Jerez, y cuyo objetivo es llegar a más de 23.500 domicilios de la ciudad.

También pretende incrementar las toneladas de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde y mejorar las tasas de reciclado, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

EcoBarrios ya se puso en marcha en la ciudad a finales de 2023 y tuvo una fase de ampliación el pasado mes de noviembre en los distritos de Los Cedros, Icovesa y en zona sur. El balance de aquella acción se saldó con la entrega de información a más de 10.500 vecinos de estas zonas y el incremento de la recogida de envases de vidrio un 5,8 % adicional.

De este modo, el Ayuntamiento y Ecovidrio han decidido ampliar la iniciativa a nuevos distritos, abarcando zonas como la urbanización Villa Jardín, la barriada de la Plata y el barrio de San Mateo, entre otros puntos del centro de Jerez. En concreto, se incluyen en esta nueva fase 39 unidades censales, con el objetivo de llegar a más de 23.500 domicilios.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha agradecido a Ecovidrio esta ampliación de la campaña de sensibilización sobre el reciclaje, señalando que promocionar el reciclaje entre la ciudadanía "es uno de los retos del gobierno municipal" y ha destacado la importancia de insistir en esta necesidad con nuevas campañas de sensibilización, con el fin de caminar hacia una ciudad más verde que mira por su ecosistema y por el medio ambiente".

Jaime Espinar ha resaltado otro detalle destacado de esta nueva campaña, como es la instalación de nuevos contenedores en la ciudad que facilitarán la recogida selectiva. Al respecto de la campaña, ha comentado "los buenos resultados que han dado otras campañas anteriores" en cuanto a sensibilización de la población e instalación de nuevos contenedores.

EcoBarrios es posible por "las capacidades tecnológicas" de Ecovidrio y la aplicación de la inteligencia artificial en esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Transformación Digital de la empresa, en el que desde hace tiempo se viene analizando los datos de recogida diarios de los contenedores del municipio.

Al igual que ya se hizo con anterioridad, esa información obtenida se ha puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas, tales como la densidad poblacional o el consumo, entre otras. Los resultados se han comparado con los obtenidos en otras ciudades de España y así se han identificado las 39 nuevas unidades censales en las que es prioritario actuar, porque "potencialmente se está retrocediendo en recogida selectiva respecto a los niveles que cabrían esperar de la zona", se ha apuntado.

Los más de 55.000 vecinos residentes en las áreas identificadas para esta campaña recibirán una carta informativa en sus domicilios junto con la pegada de cartelería ilustrativa, en la que se les comunicará la obligatoriedad de realizar la separación selectiva de residuos conforme a las ordenanzas municipales.

Asimismo, se instalarán 11 nuevos contenedores verdes, como complemento de los ya existentes en las calles de Jerez con el fin de ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje a los ciudadanos.

La campaña se verá reforzada con estrategias innovadoras de sensibilización ciudadana a través de campañas digitales ultra segmentadas, para cada sección censal. Estas nuevas herramientas permitirán llegar a los vecinos de una manera "muy personalizada" con spots, impactos en sus móviles, televisión digital conectada o publicidad exterior a través de mupis y marquesinas.

El Ayuntamiento ha apuntado que el vidrio que se deposita en los contenedores se recicla "al 100%" y se utiliza para la fabricación de nuevos envases "de forma indefinida y sin perder las propiedades originales".