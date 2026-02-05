Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) elabora un "plan de choque" para reparar los daños en colegios debido al temporal

La delegada municipal de Educación y Comercio, Nela García, y la de Participación Ciudadana y Protección Animal, Carmen Pina, comprobando daños de la borrasca en colegios de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de la elaboración de un "plan de choque" para reparar los daños ocasionados en los centros educativos de la localidad a consecuencia de la borrasca Leonardo, que ha incidido en la zona sobre todo con fuertes rachas de viento y lluvia persistente aunque sin anegaciones.

La delegada municipal de Educación y Comercio, Nela García, y la de Participación Ciudadana y Protección Animal, Carmen Pina, han realizado una visita a diferentes centros educativos y comercios de diversas zonas de la ciudad para revisar e inspeccionar personalmente la situación que presentan a consecuencia del temporal, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Una de las barriadas que han recorrido ambas delegadas ha sido La Asunción, donde han mantenido contacto con el equipo directivo del CEIP Manuel de Falla y han comprobado el estado de las instalaciones educativas, una vez que este jueves se ha recuperado la actividad lectiva, prácticamente en su totalidad, en el Jerez urbano.

En este contexto, la delegada de Educación ha adelantado que el ejecutivo local está elaborando un "plan de choque" para fijar un mapa de actuaciones específicas en los centros educativos que presenten incidencias y que se desarrollará una vez pase el temporal que azota a la ciudad, para ir acometiendo el arreglo de las cubiertas o de zonas que se estén mojando en función de la prioridad.

Nela García ha subrayado que competencia municipal son "54 centros educativos", por lo que se analizará la situación para que se recupere la normalidad "lo antes posible", resaltando que "todos los equipos están trabajando al 500%, muy bien coordinados, muy bien dispuestos y eso es lo importante".

Al mismo tiempo, ha agradecido la cooperación de las Ampas, Flampa, directores, equipos de los colegios y de todos los dispositivos municipales de Medio Ambiente, Parques y Jardines y empresas concesionarias de mantenimiento y de limpieza que están haciendo "una labor ímproba durante estos días".

La delegada de Educación ha señalado que en el CEIP Manuel de Falla se ha procedido a la retirada de un árbol de grandes dimensiones que había caído en las pistas deportivas y al arreglo de la tubería que se vio afectada en el CEIP Tartessos por la caída de otro árbol, recuperándose el suministro de agua completamente.

También se ha referido al CEIP Gloria Fuertes, donde un desprendimiento de parte del revestimiento del techo en un pasillo ha motivado que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo suspenda las clases presenciales este jueves como medida preventiva, aunque no afecta a la estructura del edificio.

Por su parte, Carmen Pina ha destacado la labor del Centro Municipal de Protección Animal, que ha trabajado en el rescate de animales de vecinos que han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones.

Sobre este asunto, ha explicado que en el Centro Municipal de Protección Animal se han acogido ya, de vecinos que han sido evacuados, 19 perros, seis gatos, un pony y un caballo.

"El equipo se ha llevado toda la madrugada rescatando animales. Es más que un trabajo, es la comprensión y la empatía con esas personas que necesitan ayuda. Nosotros estamos para cobijarlos y que se queden con la tranquilidad de que están siendo bien atendidos", ha comentado.

Al margen de estas instalaciones, también está habilitado el Depósito de Sementales, espacio que las delegadas también han visitado durante la mañana y donde se han recibido varios caballos.

Además, la delegada de Participación Ciudadana ha valorado de manera "muy positiva" la paciencia y el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía, haciendo un llamamiento a "la tranquilidad, la calma y la precaución" y remarcando el contacto directo que se mantiene con las federaciones y asociaciones de vecinos, colectivos que "son clave" a la hora de transmitir indicaciones a la ciudadanía.

"Los ciudadanos saben que estamos en la calle, dando siempre mensajes claros como los que da la alcaldesa de compromiso y unión e iremos atendiendo las prioridades de cada zona", ha aseverado.