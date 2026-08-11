Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) estudia medidas para apoyar al sector del taxi tras la llegada de los VTC a la ciudad

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, en una reunión con representantes de la Asociación Teletaxi. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Teletaxi para analizar, entre otras cuestiones, cómo se está desarrollando el verano en este servicio público y para seguir trabajando en medidas de apoyo a este sector tras la llegada de los VTC a la ciudad en los últimos meses.

Según una nota del Ayuntamiento, Jaime Espinar ha refrendado el "compromiso" del gobierno local con los taxis, asegurando que se está trabajando para que el sector disponga de "nuevos recursos" que beneficiarán a los usuarios y usuarias y sobre los que se avanzarán a lo largo de este mes de agosto.

"También seguimos apostando por visibilizar el gran trabajo que se desarrolla por parte del sector del taxi con campañas de comunicación, con campañas informativas, que acerque aún más este servicio a todos los jerezanos y jerezanas", ha afirmado el teniente de alcaldesa.

En ese sentido, ha resaltado los diferentes servicios que ofrece el sector, que "ha trabajado mucho en la digitalización y en dotarse de nuevas herramientas que deben darse a conocer".

Espinar ha reiterado este apoyo en la reunión, además de trasladar que se sigue trabajando en "una hoja de ruta clara que consiga que Jerez cuente cada día con un mejor servicio de transporte público, que para nosotros evidentemente es el taxi y el autobús urbano".

Como se ha recordado, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y Jaime Espinar mantuvieron una reunión en julio para abordar la llegada de los VTC al municipio. En ella se volvió a reiterar el apoyo municipal a este sector importante para la movilidad de la ciudad.

En dicha reunión, la alcaldesa expresó el agradecimiento por el apoyo que está prestando el sector del taxi en los grandes eventos que se desarrollan en la ciudad.

Además, se ha señalado que en el mes de junio se presentaba al Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad y a toda la ciudadanía, los resultados del estudio 'Análisis Técnico Modelos de Mejora del Servicio Público del Taxi', desarrollado por la empresa Contorno. Se trata de un estudio pionero en toda España, realizado desde el consenso para analizar la situación de este sector del transporte público y tomar decisiones.

De este estudio, entre otras conclusiones, se ha desprendido la necesidad de incrementar el número de licencias de taxi, una medida que va poner en marcha el Ayuntamiento de forma progresiva en los próximos años y con el consenso del sector. También se incentivará el refuerzo de las nuevas tecnologías en este servicio como medida de apoyo.

Los profesionales del taxi están realizando "un gran esfuerzo de actualización" de los servicios que prestan al ciudadano con el uso de nuevos recursos tecnológicos, como el servicio de Whatsapp con inteligencia artificial, que permite agilizar el pedido de los vehículos, ha valorado el Ayuntamiento.

En cuanto al autobús urbano, este verano ya han entrado en funcionamiento los tres nuevos autobuses de la remesa de 25 nuevos vehículos que se incorporarán a lo largo de este 2026 y que se sumarán a los 25 con los que se renovó la flota el pasado año. Se espera igualmente que, durante las próximas semanas, se incorporen cinco autobuses más.

Cuando acabe este año se confía en tener totalmente renovada la flota de vehículos del transporte urbano con 50 autobuses nuevos circulando por las calles del término municipal.