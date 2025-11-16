Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y fuerzas de seguridad y emergencias actúan en 13 incidencias por el paso de la borrasca

Imagen de las incidencias ocasionados por la borrasca 'Claudia' en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha intensificado este fin de semana las actuaciones deparadas por el Aviso Naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con motivo de la Borrasca 'Claudia'. De esta forma, y tal y como ha informado el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, Jerez no ha registrado incidentes de relevancia siendo trece las recogidas por la sala de la Policía Local.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Martínez ha concretado que el sábado se activó el Plan Territorial de Emergencias Local (PtelJerez), en Fase de Preemergencia y en Situación Operativa 0, "destacando la plena colaboración entre los agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias".

Asimismo, el Gobierno municipal ha mostrado su gratitud a todo el personal técnico de las distintas delegaciones municipales, así como de las empresas concesionarias que estuvieron "plenamente pendientes y trabajando para reducir al mínimo" el impacto del temporal y "evitando que se produjeran más daños", a través de trabajos coordinados por el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

En concreto, de las trece incidencias registradas por la sala de radio de la Policía Local, destacan las relativas a caída de ramas de árboles como las ocurridas en las calles Aristóteles, Plaza Plateros, calle Zorongo, Castillo de Santiago, Drago, calle Alcázar de Jerez, calle Malva, calle Castillo de San Marcos o Pintor Rodríguez Losada.

Además, se actuó en inundación de vivienda en Cañada de Miraflores, en desbordamiento del canal en calle Arboleda en la ELA de Estella y en deficiencias de cableado en calle Gertrudis Bustillo y Plaza Barahona.