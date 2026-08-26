El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia el procedimiento de venta forzosa para recuperar una finca en mal estado

Finca en mal estado de la calle Gaspar Fernández, en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de venta forzosa que afecta, en esta ocasión, a la finca en mal estado de la calle Gaspar Fernández, en el entorno de la calle Arcos, e incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

En una nota ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria del procedimiento para la sustitución de los propietarios incumplidores de este inmueble, que presenta un avanzado estado de deterioro tras no haberse llevado a cabo las actuaciones de rehabilitación requeridas desde la Delegación de Urbanismo a sus actuales propietarios.

Esta nueva actuación da continuidad al trabajo que el gobierno municipal está dando a los procedimientos de venta forzosa como instrumento para recuperar edificios y solares abandonados y espacios degradados que limitan el desarrollo urbano y perjudican sus entornos.

En este sentido, la delegada de Urbanismo en Jerez, Belén de la Cuadra, ha recordado que desde junio de 2023 se han culminado once procedimientos de este tipo, cuyas propuestas de recuperación permitirán la construcción de un total de 183 viviendas, la mayor parte de ellas en el centro histórico.

"La experiencia de estos últimos años está demostrando que la venta forzosa es una herramienta eficaz para desbloquear situaciones de abandono que en muchos casos se vienen prolongando durante años, y conseguir que estas fincas vuelvan a tener una función dentro de la ciudad, principalmente, un uso de vivienda", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento va a seguir en esta línea de trabajo porque "cada inmueble que se recupera, supone una nueva oportunidad para mejorar un barrio, conservar nuestro patrimonio, generar actividad económica y favorecer la llegada de nuevos residentes al centro histórico".

En relación a ello, ha recordado que el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas permite al Ayuntamiento actuar en aquellos casos en los que los propietarios incumplen sus deberes urbanísticos de conservación, rehabilitación o edificación.

El objetivo es que los propietarios atiendan esas obligaciones, pero cuando esto no ocurre, el Ayuntamiento tiene que utilizar los mecanismos que establece la normativa para evitar que los inmuebles permanezcan indefinidamente abandonados y continúe agravándose su deterioro.

La finca de la calle Gaspar Fernández sale a venta forzosa con un precio de salida de 35.899,35 euros. Está situada en el sector de Bizcocheros y tiene un uso residencial y compatible, contando con grado de catalogación de conservación arquitectónica.

La parcela en la que se ubica presenta una superficie de 166 metros cuadrados y alberga una edificación con una superficie construida de 316 metros cuadrados.

Según la descripción recogida en el expediente, la construcción del edificio data del año 1900 y responde a una tipología tradicional de casa patio, con cuerpos edificados de dos y tres alturas.

Fue declarada en situación legal de ruina urbanística en abril de 2023, procediéndose a su inclusión en el Registro Municipal de Solares. En ese momento, se concedió a la propiedad un plazo de un año para acometer la completa rehabilitación del edificio, y durante una visita de los técnicos municipales en mayo del pasado año se pudo constatar que, transcurrido el plazo otorgado de un año, no se habían llevado a cabo intervenciones para rehabilitar el inmueble, situación que ha contribuido a agravar su estado de conservación.

Ante esta circunstancia y el incumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes por parte de la propiedad, el Ayuntamiento ha activado ahora el procedimiento de venta forzosa para posibilitar la sustitución de los propietarios y favorecer la recuperación y puesta en uso de la finca.