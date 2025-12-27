El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia la redacción de un EstudioIntegral del Servicio de Taxi en la ciudad

Archivo - Taxis parados en fila. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado la redacción de un Estudio Integral del Servicio de Taxi en la ciudad que incluirá un análisis exhaustivo de la situación actual y "permitirá formular propuestas de mejora en materia organizativa, económica, tecnológica y ambiental que garantice un modelo más equilibrado, sostenible y adaptado a la demanda real existente en la actualidad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la elaboración de este estudio tiene como finalidad obtener "una radiografía precisa del sector que permita mejorar y modernizar este servicio fundamental mediante medidas en materia de regulación, asignación de licencias en función de la relación entre la oferta y la demanda, gestión de flota, eficiencia operativa, calidad del servicio y transición ecológica del sector".

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que, debido a la estructura urbana que tiene Jerez --con un importante núcleo central, áreas periurbanas y núcleos rurales-- y a otros factores como su condición de nudo de conexiones con las provincias de Cádiz y Sevilla así como la amplia repercusión de los grandes eventos del ciclo festivo, "nuestra ciudad necesita un servicio de taxi eficiente y accesible y que dé respuesta a las necesidades actuales de la población y a los flujos de desplazamientos que se generan en su entorno".

Se trata, por tanto, de una "herramienta objetiva de diagnóstico y planificación que facilite la toma de decisiones para que Jerez tenga el servicio que se merece como gran ciudad que es", ha señalado Espinar, que ha resaltado, además, que "este estudio ha sido abordado con la Asociación de Teletaxi de Jerez, en reuniones que venimos manteniendo para conocer sus demandas y poner en marcha acciones de apoyo al sector".

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha señalado que este proyecto responde también a las demandas de la ciudadanía --Jerez tiene actualmente 178 licencias de taxi--, de adecuar la oferta de licencias a la demanda real y optimizar la gestión del servicio, si bien, ha asegurado que antes de tomar decisiones sobre qué medidas adoptar, "queremos conocer las conclusiones del estudio para actuar desde el rigor, la responsabilidad, con argumentos, de forma consecuente, teniendo en cuenta las necesidades de la población y los crecimientos urbanos, pero también los intereses de los taxistas".

En relación a ello, el responsable municipal ha insistido en el compromiso del Gobierno de que el estudio partiese de una situación normalizada de la movilidad en Jerez, es decir, "que el trabajo de campo se lleve a cabo cuando estén los 25 nuevos autobuses circulando para que la radiografía que se obtenga refleje la situación real del servicio de transporte público en la ciudad, tanto colectivo como individual".

En materia legal, el estudio se desarrollará conforme a la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía; el Reglamento Andaluz del Taxi (Decreto 35/2012, de 21 de febrero); la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxi en Jerez; y la Normativa vigente sobre accesibilidad, calidad del aire y transición energética.