Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) invertirá 48.000 euros para restaurar el muro del campo de fútbol Pedro Garrido

Vista exterior del campo de fútbol Pedro Garrido en el complejo La Juventud, de la zona sur de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado las obras de restauración del muro de cerramiento del campo de fútbol Pedro Garrido que da a la avenida Blas Infante con un presupuesto base de licitación de 48.250 euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado que este muro se encuentra "en mal estado de conservación" al no haberse realizado "durante años" las labores de mantenimiento adecuadas.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de un mes, no sólo servirá para adecentar el muro, sino que también contribuirá a "mejorar el paisaje urbano y la estética de la zona", ya que los desperfectos que presenta este cerramiento "ofrecen una mala imagen de este tramo de la avenida Blas Infante, por donde circulan a diario muchos vehículos y que es una vía muy transitada y de mucha visibilidad".

Así pues, ha dicho que se trata de un proyecto "importante" para los clubs usuarios y el público de estas instalaciones, además de para la zona sur, donde "seguimos reformando tanto el espacio público como los servicios que prestamos a los ciudadanos para que los vecinos cuenten con mejores infraestructuras y un medio urbano más renovado".

Por su parte, el delegado municipal de Deportes, Tomás Sampalo, ha resaltado "la necesidad" de acometer esta actuación, que forma parte del conjunto de mejoras que está acometiendo el Ayuntamiento en los equipamientos deportivos de la ciudad, con el objetivo de que las instalaciones municipales "se renueven y cuenten con las dotaciones y servicios adecuados a su funcionalidad".

En líneas generales, el proyecto contempla la reforma y rehabilitación del acabado de parte del muro de cerramiento de la instalación municipal, que tiene una longitud aproximada de 300 metros, para garantizar la estética y la funcionalidad, y también para el cumplimiento de la normativa vigente.

Así, la intervención incluye el picado del enfoscado en paredes, la eliminación de distintos desperfectos que aparecen en todo el tramo, así como la aplicación de pintura acrílica. Previamente se llevarán a cabo los trabajos iniciales de señalización y vallado del ámbito de la obra, así como la disposición de las medidas previas en materia de seguridad y salud en la obra.

El Ayuntamiento ha recordado que "hace escasas fechas", la alcaldesa, María José García-Pelayo, mantuvo una reunión con los representantes de la nueva directiva del Jerez Industrial Club de Fútbol, a quienes avanzó "el compromiso" de pintar las instalaciones del Estadio Pedro Garrido antes de finalizar el año.

Se trata esa de una actuación municipal a la que seguirá a principios de 2026 el arreglo para un mejor acondicionamiento de la sede social que tiene el club en las instalaciones del Complejo La Juventud, y también la mejora del estadio Pedro Garrido en distintas zonas de su graderío y en uno de los fondos, donde se creará una zona apta para entrenamientos.