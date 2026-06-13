El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) invierte 2,5 millones de euros en la segunda fase de las obras de reasfaltado

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) (Imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la segunda fase del proyecto de reasfaltado de diversas calles de la localidad, que incluye el arreglo de nuevos viales y que tiene un importe de base de licitación de 2.432.838,79 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha avanzado que el proyecto completo de reasfaltado se desarrollará en tres fases con un importe global de unos cinco millones de euros, y abarcará una superficie aproximada de 200.000 metros cuadrados de vía pública.

En cada una de estas fases, se llevarán a cabo trabajos de "refuerzo del pavimento en tramos parciales o completos que presenten un mayor grado de deterioro, motivado por el desgaste de materiales y la existencia de grietas, baches o socavones" ha explicado la primera edil. La intervención de reasfaltado se completará con "la ejecución de la señalización horizontal y del balizamiento afectado".

Según ha precisado el ayuntamiento "todas las zonas de Jerez se van a ver beneficiadas de esta actuación integral", y, tal y como subrayó la alcaldesa en el anuncio de esta actuación, 'la marea negra', "será más marea que nunca porque comenzará -en su primera fase -, por la zona sur, incluyendo también las calles Muro y Zaragoza, e irá subiendo hacia arriba hasta llegar a todos los distritos de Jerez".

En esta primera fase, que se encuentra en proceso de adjudicación, "se van a adecentar un total de 39.435,49 metros cuadrados de viales públicos" ha especificado García-Pelayo.

Por su parte, esta nueva fase "actuará en una superficie total de 101.080,33 metros cuadrados de viales públicos", entre los que figuran tramos parciales o completos de calles de las Torres de Córdoba, avenida Álvaro Domecq, avenidas de La Comedia, Sudamérica y Marianistas; calles Paúl, Fermín Aranda y Pizarro; Glorieta de San Juan Grande; calle Hermano Adrián; calle Taxdirt (Aparcamiento en Cristo de la Sentencia esquina Doctor Marañón); calle Azahar; avenidas Duque de Abrantes y Lebrija; calle Caldas, José Cádiz Salvatierra y el Ramal de la Antigua N-IV (avenida Rey Felipe VI) y su carril derecho.