El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) limpia la maleza en accesos a Guadalcacín para "evitar el riesgo de inundaciones"

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) limpia la maleza en accesos a Guadalcacín para evitar el riesgo de inundaciones. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Servicios Públicos, está limpiando malas hierbas, rastrojos y material seco acumulado en la carretera de acceso a la ELA de Guadalcacín, desde la autovía A-4, con el propósito de "evitar inundaciones" en esta localidad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, "se trata de la mayor intervención que se realiza en este espacio con el fin de preservar a la población de un posible riesgo de inundación". Estos trabajos se desarrollan a lo largo de más de un kilómetro de zona de actuación.

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha resaltado "la necesidad de mantener limpia de vegetación esta zona para evitar riesgos que puedan afectar a la población, ya sean inundaciones, plagas o incendios".

Por otro lado, Espinar ha subrayado que "esta situación de acumulación de cañas, hierbas y tarajes no sólo pueden generar situaciones de insalubridad sino también sensación de abandono, sobre todo para los vecinos de la zona, y es algo que queremos evitar".

De este modo, el Ayuntamiento, desde la Delegación de Servicios Públicos, en colaboración con la Delegación de Medio Rural, está intensificando los trabajos de desbroce y limpieza de maleza este otoño-invierno en diferentes puntos de la zona rural, con el objetivo de "evitar riesgos y mejorar los servicios públicos y el bienestar de los vecinos".

Asimismo, el Gobierno municipal está impulsando la mejora de los servicios públicos para que los jerezanos --tanto del ámbito urbano como rural-- puedan convivir en "el mejor entorno posible".