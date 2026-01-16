Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ofrece colaboración a la familia afectada tras caerse parte del techo de su vivienda

Las delegadas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) de Inclusión Social, Yéssika Quintero, y de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, visitan una vivienda de La Asunción afectada tras caerse parte de un techo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha prestado su colaboración a la familia afectada por la caída de un techo de su vivienda en la barriada de La Asunción durante la jornada del pasado jueves.

Las delegadas de Inclusión Social, Yéssika Quintero, y de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, acompañadas de representantes de la asociación de vecinos de La Asunción, encabezada por su presidenta, Verónica de la Flor, han visitado a esta familia en su casa, donde han podido comprobar los daños producidos en ella y la situación en la que se encuentra la vivienda.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo han procedido a inspeccionar la vivienda para valorar su situación, además de tenerse en cuenta la integridad de las personas que la habitan, que "es siempre lo primero en este tipo de incidente".

Yéssika Quintero ha informado que a primera hora de este viernes se ha atendido a la familia presencialmente en las dependencias de los Servicios Sociales para valorar la ayuda que se les puede prestar desde el Ayuntamiento.

"Estamos siempre a disposición de los vecinos y vecinas que nos necesiten y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayuda", ha señalado la delegada, quien ha añadido que el jueves también visitaron a otros vecinos de la barriada, "especialmente a personas mayores para ver cómo se encontraban".

Como ha manifestado, "el respeto y el cariño a las personas es el eje del trabajo que realiza el equipo de gobierno de la alcaldesa, María José García-Pelayo, que siempre pone a la ciudad por delante".