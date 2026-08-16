El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) precinta una parcelación urbanística ilegal en Guadalcacín

Archivo - Fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Urbanismo, continúa llevando a cabo intervenciones conjuntas con la Policía Local para detectar y paralizar parcelaciones ilegales en el término municipal de Jerez, bien ubicadas en suelo rústico o bien asentadas en suelo urbano, como es el caso de la última actuación llevada a cabo en una finca de alrededor de 7.500 metros cuadrados situada en la calle Magallanes, en Guadalcacín, en la que se habían delimitado nuevas parcelas y se estaban ejecutando redes de saneamiento y construyendo viviendas, piscinas y otras edificaciones sin las correspondientes autorizaciones.

En una nota de prensa, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que con esta nueva actuación disciplinaria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa y cumple su obligación, como administración local, de proteger el interés general y evitar que actuaciones particulares realizadas sin control puedan dificultar o incluso condicionar el desarrollo futuro de estos terrenos.

"La disciplina urbanística cumple también una importante función preventiva, ya que actuamos antes de que las situaciones irregulares se consoliden y causen perjuicios tanto a la ciudad como a las propias personas que puedan adquirir terrenos desconociendo su verdadera situación urbanística".

En este sentido, la responsable municipal ha incidido de forma especial en la importancia que tienen estas acciones disciplinarias para evitar que se produzcan fraudes y engaños a posibles compradores de estos terrenos, que pueden caer fácilmente en el error de creer que están comprando una parcela legal donde se pueden hacer una casa para vivir allí, en ningún caso es así. Por eso siempre recomendamos a cualquier interesado en comprar terrenos que pida la nota simple de los mismos para comprobar que se trata de una parcela urbana edificable, o bien que consulte previamente con Urbanismo la situación urbanística concreta del suelo y las actuaciones que pueden realizarse legalmente".

De acuerdo con el PGOU de Jerez, esta finca de la calle Magallanes se encuentra asentada sobre suelo urbano no consolidado, por lo que según la normativa (Ley LISTA), se trata de terrenos que no reúnen las condiciones de urbanización necesarias para desarrollar los usos propios de un suelo urbano, como construir viviendas y otros equipamientos; "para que tengan condición de terreno edificable --ha aclarado la responsable municipal -- tienen que ser desarrollados urbanísticamente y tener la condición de parcela urbana".

La inspección realizada por los servicios técnicos de Urbanismo, junto con Policía Local, en esta finca de la calle Magallanes permitió constatar que ya se habían delimitado tres parcelas de entre 500 y 750 metros cuadrados separadas con muro de fábricas de bloque, mientras que una cuarta parcela ya contaba con una primera hilada del cerramiento. En el resto de la finca se habían llevado a cabo distintas obras, como la ejecución de arquetas y de acometidas que podrían dar servicio a futuras subdivisiones.

Asimismo, se comprobó igualmente que en el interior de la finca matriz se estaban instalando canalizaciones y redes de saneamiento sin disponer de un proyecto técnico con licencia municipal, y que, dentro de las parcelas ya delimitadas, se habían construido viviendas, piscinas y vestuarios no autorizados. Como resultado de esta inspección, los agentes procedieron a ordenar la paralización de las obras y a levantar las correspondientes actas, así como al precinto de las obras y de los usos contrarios a la ordenación urbanística vigente.

Tras esta nueva inspección, Belén de la Cuadra ha subrayado que desde Urbanismo se seguirá trabajando en esta misma línea de hacer cumplir la legalidad y de proteger un modelo de crecimiento ordenado en el término municipal de Jerez. En este sentido, Urbanismo cuenta con dos instrumentos clave; por un lado, el Plan de Inspección Urbanística, cuya finalidad es determinar las prioridades de actuación de la acción disciplinaria en todo el término municipal de Jerez; y por otro, el Plan de Seguimiento del Desarrollo urbanístico del Suelo Rústico, centrado, como su nombre indica, en intervenciones en el suelo rústico.

"Ambos están resultando ser herramientas muy útiles y efectivas a la hora de frenar parcelaciones ilegales y construcciones no reguladas, actuando de forma preventiva antes de que las situaciones irregulares se consoliden y que posibles compradores sean objeto de engaños y ventas fraudulentas", ha resumido la delegada.