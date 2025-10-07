Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) proyecta una intervención para mejorar la estética de la plaza del Caballo

Archivo - Imagen de la plaza del Caballo en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado que a través de la Delegación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética proyecta una "importante" intervención en la plaza del Caballo para mejorar la estética de este entorno, cercano al Parque González Hontoria, espacio que acoge cada mes de mayo la Feria del Caballo.

El teniente de alcaldesa de esta delegación en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, ha avanzado en una nota que se tratará de "una amplia actuación" sobre la fuente, los parterres, las zonas ajardinadas y el acerado de esta "emblemática plaza", con el fin de mejorar sus elementos y la estética del entorno.

La intervención se desarrollará con recursos municipales, dentro de "los continuos trabajos para embellecer la ciudad que el Ayuntamiento está realizando en distintos puntos de la ciudad", en palabras de Espinar, quien ha aseverado que todo ello se hace "atendiendo a los detalles" con el fin de ofrecer a la ciudadanía "una imagen cuidada".

En este caso, el objeto de esta actuación va a tener lugar en una plaza representativa de la ciudad, "que forma parte de su patrimonio y tradición", apuntando que tanto su nombre como el monumento que preside la plaza, obra de Antonio Navarro Santafé, hacen referencia al caballo como seña de identidad de la ciudad.

Además, esta plaza es "de gran importancia" porque es una zona céntrica "de mucho tráfico rodado y peatonal", y se ubica en las proximidades de la Feria del Caballo, declarada de Interés Turístico Internacional, un espacio que es epicentro de otros eventos de la ciudad.

Paralelamente al proyecto de intervención en la plaza del Caballo, el Ayuntamiento está actuando en la remodelación de otras zonas como la avenida de la Virgen de Fátima, donde a petición de los vecinos, se está mejorando el pavimento del acerado y pasos de peatones, entre otros elementos.

También se está actuando en la calle Turquía, en la zona del Club Nazaret, donde se están adaptando unos rebajes del acerado, y en la cuesta de las Piedras, en Picadueñas, donde el acerado presentaba un estado peligroso para los viandantes.