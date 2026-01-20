Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) publica la convocatoria para cubrir seis puestos en el servicio de alumbrado público

Archivo - Trabajadores municipales del servicio de alumbrado público de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La sociedad Corporación Municipal de Jerez SA (Comujesa) ha publicado la convocatoria y las bases reguladoras de la selección de personal para cubrir mediante contratación de carácter indefinido un total de seis puestos de trabajo de distintas categorías profesionales del servicio de alumbrado público de esta localidad de la provincia de Cádiz.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha detallado que se trata de dos puestos de trabajo de oficial primero de electricista, dos puestos de trabajo de oficial primero de albañil y otros dos de oficial segundo de albañil.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado la necesidad de incorporar "más personal" al área de alumbrado público de Comujesa y que por este motivo, el actual gobierno municipal está haciendo nuevas incorporaciones para ampliar la plantilla y dar cobertura a este servicio "esencial en beneficio de la ciudadanía".

Espinar ha recordado la labor que se está desarrollando por parte del servicio de alumbrado público de Jerez, "con retos tan importantes como la transición a tecnología LED de las luminarias", según ha apuntillado. En este sentido, ha resaltado que la zona rural ha sido la primera en "dar el salto" a este tipo de iluminación "moderna, eficiente y sostenible" y que el objetivo es que "progresivamente toda la ciudad cuente con este sistema más económico y funcional".

Las bases reguladoras para el proceso selectivo de empleo se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) y en la web de Comujesa. En ellas se especifican los requisitos necesarios en cada categoría profesional para la selección, un procedimiento que se realizará ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia.

En el caso de los puestos de oficial primero de electricista, los candidatos deberán estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior en la rama de electricidad/electrónica, o equivalente y permiso de conducir de clase B vigente, entre otros requisitos.

Por su parte, los candidatos a los puestos de oficial primero y segundo de albañil deberán contar con título de Graduado Escolar, ESO, Certificado de Escolaridad o Certificado de Estudios Primarios. También deberán acreditar experiencia en funciones relacionadas con el puesto, desarrollada en el sector público o privado y tener el permiso de conducir de clase B vigente.

Las solicitudes y documentos anexos se presentarán hasta el próximo 2 de febrero de forma presencial en el Registro General de Comujesa, por correo certificado con acuse de recibo o a través de la sede electrónica.

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES

Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que el consejo de administración de Comujesa ha aprobado recientemente las bases del proceso selectivo para la contratación de personal para cubrir hasta 40 puestos de trabajo de diversas categorías profesionales para el servicio público de transporte. Todos ellos son de carácter fijo discontinuo a excepción de un puesto fijo de auxiliar administrativo.

Esta otra convocatoria se encuentra pendiente de publicación en el BOP antes de ser publicitada en la web de la empresa.

Los puestos que se ofertarán en esta otra próxima convocatoria son 30 plazas de conductores del servicio de transporte urbano municipal, tres auxiliares administrativos del servicio de transporte urbano, otros tres de mecánico oficial de primera y cuatro puestos de lavacoches.