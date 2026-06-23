El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) recuperará la estética original de la plaza de la Parroquia de Santa Ana

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, junto a representantes vecinales de la barriada de La Plata. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que trabaja en el proyecto de remodelación de la plaza de La Constitución, donde se ubica la Parroquia de Santa Ana, para recuperar la estética original de este espacio público de la histórica barriada de La Plata.

En este contexto, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha mantenido una reunión con la asociación de vecinos para acordar cómo será el proceso de rehabilitación, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El teniente de alcaldesa ha señalado que el Gobierno municipal mantiene el "firme compromiso" adquirido el pasado invierno por la alcaldesa, María José García-Pelayo, de rehabilitar esta plaza, y en la medida de lo posible tratar de recuperar la estética original de la época en la que se construyó la barriada de La Plata, tal y como han solicitado los representantes de la asociación vecinal.

La plaza de La Constitución, en cuyo entorno se halla también el antiguo mercado, ha sufrido "años de falta de mantenimiento" y se ha venido deteriorando progresivamente. Por este motivo, el Ayuntamiento licitará esta obra a finales de este año 2026 por valor de unos 400.000 euros. El objetivo es mejorar este espacio público, en respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas y de acuerdo con el compromiso de la alcaldesa.

Otro proyecto en marcha en esta barriada es la rehabilitación y modernización del propio mercado de La Plata, contando con cofinanciación municipal y de los fondos europeos EDIL, por valor de casi 70.000 euros.

El objetivo es recuperar este espacio, en este caso para el comercio de productos frescos de kilómetro cero y también de los derivados de la artesanía. Además, este mercado se acondicionaría también para la organización de actividades culturales como revulsivo de este barrio.

Entre las últimas mejoras que el Gobierno municipal ha llevado a cabo en la barriada de La Plata se encuentra la creación de un aparcamiento público con unas 90 plazas, en el espacio que anteriormente ocupaba el antiguo lavadero Elefante Azul.

El Ayuntamiento ha señalado que La Plata, es una barriada "histórica y privilegiada" por su situación próxima al centro de la ciudad, que se ha visto repoblada por las últimas promociones de viviendas que se han construido en el entorno.