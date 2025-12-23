Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) refuerza el dispositivo de limpieza en Navidad y Año Nuevo con más contrataciones

Vehículos de limpieza en las calles del centro tras el primer fin de semana de zambombas. Archivo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha diseñado un dispositivo especial de limpieza de cara a los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, con el fin de reforzar el servicio en esos días especiales y de aglomeraciones en la zonas más céntricas de la ciudad, con más contrataciones de personal y más recursos mecánicos.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, ha explicado que con este dispositivo se refuerza la limpieza "en puntos de alta concentración de personas" porque "queremos mantener en perfecto estado de revista la ciudad después de cada evento".

En ese sentido, ha apuntado a que el objetivo del gobierno municipal es "reducir al máximo las molestias, mantener la ciudad en la mejor situación posible y volver a la normalidad cuanto antes después de las aglomeraciones de público que puedan producirse" con motivo de estas festividades de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Espinar ha argumentado que con el fin de "proteger la salud pública, reducir accidentes que puedan producirse a causa de los residuos, ofrecer sensación de bienestar en la ciudad y preservar la imagen y el medio ambiente de la ciudad", el Ayuntamiento ha puesto en marcha este nuevo dispositivo especial con refuerzo de personal, para minimizar la presencia de residuos y mantener el orden urbano.

Con este plan se reforzarán las labores habituales de limpieza con personal contratado expresamente para estas fiestas, garantizando una adecuada salubridad e imagen de la ciudad.

Por un lado, el miércoles 24 de diciembre se pondrán a disposición de la ciudad los servicios de 14 operarios extra en el turno de tarde y noche, que se sumarán a los que forman parte del servicio ordinario de fin de semana. El servicio contará con ocho peones de barrido manual y con cuatro de brigadas pick-up.

Durante toda la jornada del jueves 25 de diciembre, al servicio de limpieza ordinario de sábados, domingos y fines de semana se sumarán 22 operarios de contratación extra con motivo de la Navidad. En total, estarán disponibles ocho peones de barrido manual, además de una fregadora, dos cisternas de baldeo mixto con un peón en cada una de ellas, y tres barredoras con peón de sopladora.

El miércoles 31 de diciembre el servicio de limpieza especial contará con 28 operarios en horario de tarde y noche, además del servicio ordinario de fin de semana. Estarán activas tres barredoras con peón de sopladoras, una baldeadora mixta con un peón y 20 operarios de barrido manual.

Durante toda la jornada del 1 de enero, desde muy temprano el servicio de limpieza contará con los recursos habituales de sábados, domingos y festivos y adicionalmente con personal de contratación con motivo de la Navidad, con un total de 22 operarios.

En cuanto a los medios mecánicos estarán activos tres barredoras mixtas con peón de sopladora, dos baldeadoras mixtas con peón en cada cisterna, tres hidrolimpiadoras y una fregadora, que trabajarán junto a ocho peones de barrido manual.