El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) renueva la red eléctrica de la antigua Escuela de Idiomas para recuperar este espacio

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado el expediente de contratación del proyecto eléctrico que se va a acometer en la antigua Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Taxdirt, que se quiere recuperar para destinarlo como un nuevo espacio público tras años en desuso, desde que la EOI se trasladó a su nueva ubicación en la calle Ponce.

Las obras, cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares también se ha aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local, salen a licitación por importe de 96.154,95 euros que serán financiados con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo, ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En líneas generales, esta intervención contempla la renovación e instalación integral eléctrica en baja tensión para los dos niveles del edificio de la antigua Escuela de Idiomas, así como la adaptación del inmueble a la normativa de obligado cumplimiento.

"Con la ejecución de este proyecto, damos un paso importante para avanzar en la recuperación de un edificio que lleva muchos años cerrado y al que pretendemos dar un uso administrativo y comunitario, contribuyendo, de esta forma, a la revitalización del barrio de Santiago y del centro histórico de la ciudad", ha explicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

En este sentido, ha destacado que esta actuación se enmarca en "la estrategia municipal de recuperación y aprovechamiento de edificios públicos que permanecían infrautilizados o sin uso", una línea de trabajo orientada a mejorar los equipamientos municipales y a reforzar la actividad vecinal, social y administrativa en distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, con este tipo de intervenciones se contribuye a evitar el deterioro del patrimonio municipal y a impulsar su conservación y mantenimiento.