El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) repara la fuente del Mamelón para solucionar problemas de filtraciones de agua

Fuente de Mamelón en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, ha realizado en estos días una serie de trabajos destinados a la reparación de la fuente del Mamelón, al igual que hizo el pasado mes de octubre con la fuente de la plaza del Arenal.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que antes de estas obras "se podía ver cómo continuamente existían charcos en las inmediaciones de la fuente del Mamelón que estaban afectando al adoquinado y al acerado de la zona y dando una mala imagen de la ciudad, en un sitio tan emblemático del centro de Jerez".

Por este motivo, "se han reparado unos aliviaderos para que el aljibe que se encuentra debajo de la fuente del Mamelón no vierta a la calle a través de una fuga que existía".

Además, ha explicado, que "se han realizado unas conducciones para conectar el depósito con el alcantarillado y evitar la salida de agua, la generación de charcos en el entorno de la fuente del Mamelón y el problema histórico que venía generando la filtración".

Jaime Espinar ha destacado que "para el Gobierno de la ciudad es importante realizar este tipo de actuaciones y cuidar los detalles para embellecer nuestra ciudad, mejorando los espacios públicos y promover una ciudad más sostenible".

Ha recordado que el Ayuntamiento ya realizó una intervención similar en la fuente de la plaza del Arenal para solucionar problemas del mismo tipo derivados "de la mala construcción en su momento, que estaba provocando la salida de agua, con el fin de minimizar el impacto de filtración a las calles del centro de nuestra ciudad".