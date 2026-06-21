El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y el Rotary Club Jerez reconocen la excelencia académica en el Bachillerato

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Nela García, acompañando al presidente del Rotary Club Jerez, Julián Fernández, en la entrega del 'I Premio Rotary Club de Jerez de la Frontera a la Excelencia Académica en el Bachillerato'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Nela García, ha acompañado al presidente del Rotary Club Jerez, Julián Fernández, en la entrega del 'I Premio Rotary Club de Jerez de la Frontera a la Excelencia Académica en el Bachillerato' para el curso 2025- 2026, galardón que ha conseguido Daniela Sánchez Pérez, alumna de El Altillo International School.

Este premio, impulsado por Rotary Club Jerez, está dotado con una cuantía de 10.000 euros y un diploma acreditativo y reconoce el esfuerzo, el talento y los óptimos resultados de la alumna en la finalización de esta etapa educativa, según ha informado el Consistorio en una nota.

La gala de entrega de este galardón ha tenido lugar en los Claustros de Santo Domingo y responde a un convenio de colaboración que fue suscrito entre ambas instituciones el pasado mes de abril, con el convencimiento de que, según ha detallado, la enseñanza es "un pilar básico para la construcción de una sociedad avanzada siendo el objetivo principal valorar el rendimiento extraordinario, la brillantez académica y el compromiso social de los jóvenes estudiantes de bachillerato".

En este contexto, la delegada de Educación ha felicitado a la alumna ganadora, deseándole muchos más éxitos en su trayectoria como estudiante y ha agradecido, en nombre del Ayuntamiento, al Rotary Club su generosidad al llevar a cabo una iniciativa que posibilitará la continuidad de los estudios de esta joven.

El alumnado que ha aspirado a este reconocimiento ha sido evaluado en función de los siguientes requisitos académicos y personales: su expediente tenía que ser sobresaliente con una nota media igual o superior a 9,5 entre los dos cursos de Bachillerato, haber cursado los estudios de Bachillerato en cualquiera de las modalidades oficiales en un centro educativo del término municipal de Jerez y haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 2008.

Además una de las particularidades más destacadas de este galardón era su sistema de resolución de empates, que ponía en valor la formación integral del alumno más allá de las calificaciones estrictamente académicas.

En caso de que varios candidatos obtuvieran la misma nota máxima, la 'Comisión de Selección' se encargaría de baremar como méritos la firme implicación y servicio a la comunidad (con hasta 1,5 puntos) de aquellos jóvenes que así lo demostrasen mediante acciones de voluntariado, cooperación con organismos humanitarios o trabajos sociales en su entorno.

Al mismo tiempo se tendría en cuenta el conocimiento certificado de lenguas extranjeras (niveles B1 a C2) cursadas en Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de bachillerato o universidades y también se puntuarían los estudios de lenguaje musical e instrumentos realizados en conservatorios oficiales.

La labor de la Delegación municipal de Educación se centró en remitir las bases y los modelos de inscripción a todos los institutos y colegios de la ciudad que imparten Bachillerato y el proceso de nominación se realizó directamente a través de los centros educativos, que seleccionaron al alumnado que cumplía con los requisitos establecidos en las bases de este premio.

La 'Comisión de Selección' (formada por dos representantes del Rotary Club de Jerez y un representante del Ayuntamiento, como secretario) fue la encargada de analizar los expedientes, revisar las cartas de presentación sobre el compromiso social de los candidatos y emitir el fallo definitivo.