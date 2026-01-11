El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) trabaja en la prevención de la desratización y desinsectación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Protección Animal y de la empresa concesionaria Lokímica, ha señalado que continúa trabajando en las labores de prevención de la desratización y desinsectación por toda la ciudad.

Durante la segunda quincena de diciembre se han atendido casi una veintena de avisos de la ciudadanía y se han realizado 15 inspecciones de carácter preventivo así como revisiones de zonas e instalaciones sensibles, según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha puesto el acento en el esfuerzo continuo que está realizando el Gobierno municipal para "mantener una actividad continuada y eficaz en el control de plagas en la ciudad y en la zona rural".

En este sentido, ha señalado que "el Ayuntamiento va a seguir con el programa de inspecciones preventivas y a mantener el protocolo de seguimiento en zonas más demandadas como Los Villares, durante los próximos meses".

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que "tome conciencia de las medidas de prevención de plagas en el entorno doméstico para evitar incidencias".

En los últimos 15 días de diciembre, el servicio de control de plagas ha atendido 18 avisos, tres por presencia de palomas, 13 de desratización en general, uno específico para intervenir en el CEIP La Ina y otro para actuar en el campo de fútbol de Picadueñas.

Igualmente, durante esta última quincena del año 2025 se han realizado revisiones preventivas en el Zoobotánico y en el Mercado de Abastos, en ambos casos sin incidencias reseñables, y se ha realizado una nueva revisión exhaustiva de la zona de Los Villares, donde por el momento no se han detectado señales de presencia de roedores por lo que las condiciones ambientales y sanitarias se consideran satisfactorias.

En este periodo de tiempo se ha realizado, del mismo modo, una ruta de inspecciones en zonas como el Parque de Bomberos, avenida Nazaret, calle Alfonso Galisteo, Las Palomas y Paseo de Las Delicias.

El objetivo de estas actuaciones es verificar el estado general de salubridad y detectar cualquier indicio que requiera actuación preventiva o correctiva.