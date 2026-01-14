Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) valora la desestimación del recurso del PSOE contra licitación de nueva flota de autobuses

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, durante el acto de presentación de los 14 nuevos autobuses. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar (PP), ha informado de la desestimación por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Consistorio del recurso especial interpuesto por José Antonio Díaz, en calidad de consejero de Comujesa por el PSOE, contra el expediente de contratación de suministro de 25 autobuses que faltan para renovar la flota del servicio público de transporte.

Para Espinar, "esta resolución a favor de la gestión del gobierno municipal supone el levantamiento de la suspensión acordada y la continuidad del procedimiento para la financiación del renting", ya que considera que "no se han vulnerado los principios que rigen la contratación pública" y que el Ayuntamiento "se ha comprometido firmemente a incluir en los presupuestos de los ejercicios venideros las cantidades necesarias en concepto de transferencias corrientes para la viabilidad presupuestaria del suministro de autobuses".

En una nota del Ayuntamiento se ha recordado que el Pleno municipal, en una sesión extraordinaria, ratificó el pasado 5 de enero con el voto en contra del PSOE un acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo al "compromiso firme" del gobierno local de incluir en los presupuestos de los ejercicios venideros las cantidades necesarias para financiar el renting de los futuros vehículos.

El segundo teniente de alcaldesa ha celebrado la llegada de esta resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que en su opinión "disipa la incertidumbre creada por el PSOE sobre la futura licitación" y "respalda que el gobierno municipal pueda continuar adelante con su compromiso de renovar el 100% de la flota de autobuses urbanos de Jerez".

Esto, ha continuado, "permitirá que hacia el final de la legislatura la ciudad pueda contar con el servicio de autobuses sostenible, moderno, seguro y accesible que necesita y que merecen los ciudadanos y ciudadanas".

Espinar ha señalado que la ciudad ya cuenta con 25 autobuses "nuevos y funcionales", asegurando que desde el ejecutivo local se continuará "trabajando y superando obstáculos para conseguir el objetivo final", que es la renovación total de la flota que presta este servicio "básico y absolutamente necesario".

Está previsto que este asunto se trate en la reunión del consejo de administración de Comujesa, que se celebra este jueves 15 de enero, donde también se llevarán las bases del proceso selectivo para la contratación de personal, con el objetivo de cubrir hasta 40 puestos de trabajo de diversas categorías profesionales en esta corporación municipal.

Todo ello busca seguir reforzando y mejorando este servicio público y "ponerlo a la medida de lo que Jerez necesita y merece", tal y como ha resaltado Espinar, quien ha recordado que el gobierno municipal no sólo está trabajando para la renovación completa de la flota, sino también en la modernización de infraestructuras como postes de paradas y marquesinas, localización de los vehículos con sistema GPS y la optimización de las distintas líneas.