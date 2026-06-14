El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) valora la inversión en parques, zonas verdes y de esparcimiento

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera valora la inversión en parques, zonas verdes y de esparcimiento. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha valorado positivamente el esfuerzo y la inversión realizada en este periodo por el Gobierno municipal para que la ciudadanía pueda disfrutar de parques, zonas verdes y de esparcimiento en las mejores condiciones, respondiendo al compromiso de "impulsar la regeneración urbana de los espacios públicos de la ciudad".

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la regidora ha señalado que el Ayuntamiento va a continuar acometiendo mejoras de este tipo, coincidiendo con el aniversario de la finalización de la intervención en la plaza Madrid, que se realizó con el objetivo de mejorar la zona infantil, el pipicán y zona de césped, además de las redes de saneamiento y abastecimiento en el vial de su entorno.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "es importante que nuestros parques y zonas de ocio, donde juegan los niños y donde las personas mayores pasan tiempo libre se encuentren en el mejor estado posible para disfrutar de jornadas de ocio, encuentro y convivencia". Asimismo, ha recordado que "hasta este momento han sido más de una docena los parques que ha remodelado el Ayuntamiento".

En concreto, el parque María Dolores (en Torresoto), Renfurbis, Williams, Pozoalbero, Sebastián Peña, Scouts, parque de la plaza del Progreso, todos ellos en la zona urbana. A estos se suman otros que el consistorio ha mejorado en la zona rural, concretamente en Las Tablas, La Ina, La Corta, El Portal, La Guareña, Rajamancera y Las Pachecas.

En este contexto, sobre los proyectos de creación y mantenimiento de parques en los que se ha focalizado la inversión municipal y a los que se ha referido la alcaldesa, cabe añadir que el parque Sebastián Peña, en la zona sur, cuenta con nuevos juegos infantiles, elementos de calistenia y biosaludables. En este espacio público también se ha invertido en el arreglo de caminos, iluminación y pistas deportivas.

Paralelamente, otros proyectos de inversión reciente son el parque infantil de la plaza del Progreso --en el centro de la ciudad-- con nuevos elementos lúdicos para los niños y el parque de Pozoalbero, donde se ha priorizado el arreglo de los caminos y zonas verdes, el mobiliario urbano, el parque infantil y la creación de un nuevo parque canino.

Otros parques a los que ha hecho referencia la alcaldesa son los de avenida de la Paz Renfurbis y el de la plaza Hermana María Dolores Morales, en Torresoto, con una pista de petanca y la renovación del parque Williams, donde se han arreglado los caminos y se han repuesto los elementos biosaludables y de calistenia, así como el parque infantil.

A esta lista de inversiones para la mejora de los espacios verdes se han sumano también la remodelación del parque Scout y los parques caninos de Renfurbis, La Marquesa y parque Williams. Respecto a la plaza Madrid, se ha reinaugurado con la presencia del alcalde de la Villa, José Luis Martínez Almeida, tras "una completa reforma que abarcó todas sus instalaciones, equipamientos y servicios, atendiendo las demandas históricas de distintos colectivos vecinales".