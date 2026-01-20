Ayuntamiento de Jerez colabora con el Colegio de la Arquitectura Técnica de Cádiz para divulgar el patrimonio local

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Agustín Muñoz, y el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz, José Antonio Pardo Moreno, en la firma de un convenio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Agustín Muñoz, y el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz, José Antonio Pardo Moreno, han suscrito un protocolo general de colaboración para la promoción de actividades de divulgación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de esta ciudad gaditana.

En el encuentro han estado presentes también la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, el vicepresidente del Colegio, Bruno Bernal, el secretario-técnico, Antonio Cornejo, así como técnicos municipales de las Delegaciones de Urbanismo y Centro Histórico, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Agustín Muñoz ha agradecido a los representantes del Colegio la firma de este protocolo, cuyo contenido se irá desarrollando en posteriores convenios específicos y visualiza "un compromiso compartido con nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio como señas de identidad de Jerez".

Como administración, según ha abundado, "es nuestro deber establecer marcos de colaboración adecuados para preservar esta riqueza patrimonial que atesora nuestro centro histórico, y contribuir a su revalorización y disfrute por parte de la sociedad jerezana y de nuestros visitantes".

Así pues, y como ha explicado Agustín Muñoz, con este protocolo loo que se hace es articular los cauces de cooperación necesarios entre ambas entidades para el diseño, organización y celebración en común de actividades que tengan como finalidad "impulsar la proyección, preservación y el conocimiento del patrimonio de la ciudad", que es, como ha señalado, "una de las líneas de acción" del gobierno local dentro de su estrategia de "dinamizar y revitalizar el centro histórico de Jerez".

En este sentido, ha recordado algunas de las actuaciones que se han ejecutado en materia de rehabilitación o reforma en edificios emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Riquelme, los Claustros de Santo Domingo, el Conjunto Monumental de El Alcázar, el Mercado Central de Abastos o la Sala Compañía, entre otros.

"Una ciudad que cuida de su patrimonio es una ciudad con identidad propia", ha señalado el teniente de alcaldesa, subrayando además "el impacto positivo que genera un patrimonio bien cuidado en la actividad económica, el turismo y en la imagen de la ciudad".

Por su parte, José Antonio Pardo ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por "su estrecha colaboración y predisposición para la formalización de este protocolo". Desde el Colegio valoramos de forma muy positiva la apuesta que la ciudad está llevando a cabo para la puesta en valor de su patrimonio, y estamos convencidos de la necesidad de proteger el legado del patrimonio histórico-artístico y arquitectónico de esta ciudad, por lo que vamos a seguir trabajando codo con codo con el Ayuntamiento, al que reconocemos su esfuerzo para que nuestra ciudad mantenga su atractivo".

De igual modo, José Antonio Pardo ha destacado que la vinculación de los profesionales de la Arquitectura Técnica, "herederos" de la anterior profesión de aparejador, con la protección del patrimonio "no es gratuita" sino que "viene heredada por toda la historia de la edificación en España", ya que su intervención se constata a través de la documentación de las grandes edificaciones realizadas en España desde el siglo XV hasta nuestros días.

Como ha explicado, "en las intervenciones en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección, siempre resulta necesaria la intervención de un profesional de la Arquitectura Técnica que asuma la función de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar la construcción y la calidad de lo edificado". Es por ello, que la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez cuenta con profesionales de la Arquitectura Técnica entre sus miembros.

Entre los principales contenidos de este protocolo, el Ayuntamiento ha destacado "el apoyo mutuo" entre ambas entidades en labores de asesoramiento e información a nivel técnico y profesional al objeto de llevar a cabo actividades que se irán concretando en los distintos convenios específicos que se irán suscribiendo su puesta en marcha.

"Con esta firma, la ciudad va a beneficiarse del trabajo conjunto y de la experiencia técnica y profesional de los miembros del Colegio y del amplio conocimiento especializado que los técnicos municipales tienen de Jerez y su patrimonio", ha señalado Agustín Muñoz.

El protocolo contempla la posibilidad de la puesta a disposición de espacios públicos por el Ayuntamiento para el desarrollo de las actividades que se planteen en el marco de este protocolo y que se consideren de interés municipal. De igual modo, para facilitar el seguimiento del presente acuerdo se creará una Comisión Mixta integrada por representantes del Ayuntamiento y del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Cádiz.

Entre las primeras actividades que se contemplan en el marco de este protocolo, Agustín Muñoz ha destacado la celebración de una exposición sobre el proceso de rehabilitación de la Casa Palacio de Riquelme, en su primera fase, que es fruto de un convenio con la Universidad de Sevilla a través de su Fundación de Investigación y en la que también va a colaborar el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz, que aportará material a la muestra al objeto de enriquecer su contenido.