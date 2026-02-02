Ayuntamiento de Jerez coloca carteles de advertencia a vehículos en zonas inundables ante alerta por fuertes lluvias

Cartel de aviso de paso inferior con riesgo de inundación ante previsión de lluvias para el miércoles en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha comenzado a instalar carteles de advertencia en zonas inundables de la ciudad y con riesgo de caídas de árboles dirigidas a conductores ante la alerta naranja por lluvia que se espera el miércoles, según lo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta cartelería se ha colocado en pasos inferiores de la ciudad, que corren el riego de acumular agua e impedir la circulación, así como en calles como Porvera, donde las rachas de viento y la lluvia puede complicar el tráfico rodado por inundación o caída de ramas y árboles.

La intensa lluvia que ha caído este lunes por la mañana en la ciudad jerezana ha dejado casi 20 litros en una hora, acompañada de fuertes rachas de viento, provocando problemas puntuales en varias vías por anegación de agua y caída de ramas en la carretera.

Cabe recordar que en la campiña de Jerez la alerta naranja por lluvia para el miércoles prevé precipitaciones acumulada en 12 horas de 100 litros, llegando a acumulados superiores a 150 litros en 24 horas.