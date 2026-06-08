El Ayuntamiento de Jerez construirá un nuevo parque de esparcimiento canino en el Parque Pozoalbero

Jaime Espinar en el parque de Pozoalbero. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, ha visitado los parques de Pozoalbero y Pitágoras, acompañado de representantes vecinales del entorno, con el fin de comprobar de primera mano los resultados de las obras que ha desarrollado en este espacio verde el Ayuntamiento y los trabajos del nuevo pipicán que se están llevando a cabo.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que recientemente ha reparado los desperfectos que sufría el parque de Pozoalbero y ha mejorado sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad por un importe de casi 50.000 euros.

Jaime Espinar ha explicado que las obras del parque de Pozoalbero en una zona residencial en plena expansión urbanística, "eran muy necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar su funcionalidad ambiental y social".

Asimismo, ha recordado que el desarrollo de este proyecto, enmarcado en las actuaciones de refuerzo de los servicios públicos y las infraestructuras urbanas que acomete el Gobierno local en toda la ciudad, "ha contado con la participación de representantes vecinales y empresarios del entorno, que fueron consultados para conocer de primera mano sus necesidades y peticiones para hacer de este parque un lugar totalmente practicable y accesible".

En este sentido, ha indicado que con las obras que se han desarrollado en el parque de Pozoalbero se ha dado repuesta a los problemas de hundimientos que existían en el firme y en las zonas ajardinadas, a causa de las intensas lluvias y por la cimentación de construcciones antiguas que pertenecían al cortijo que existía en esa zona. También se han resuelto con los últimos trabajos realizados los problemas de desagüe de aguas pluviales y escorrentías, así como los de accesibilidad.

Así, el parque ahora es un espacio totalmente practicable y accesible, gracias a la restitución de los paseos peatonales. Igualmente, se han mejorado el mobiliario urbano, los juegos infantiles, zonas verdes y alumbrado público y se ha instalado un nuevo sistema de riego que ya está funcionando, según ha expllicado.

En cuanto al parque Pitágoras, el Ayuntamiento ha indicado que va a solucionar cuanto antes algunas incidencias que se han detectado en la zona, respecto al mantenimiento. Sobre la marcha, durante el transcurso de la visita, se ha atendido de forma inmediata una solicitud vecinal de tratamiento de plagas.