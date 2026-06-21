El Ayuntamiento de Jerez da licencia para 58 viviendas en la bolsa de suelo residencial del entorno de Ifeca

Archivo - La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Belén de la Cuadra - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha concedido licencia para la construcción de una promoción de 58 viviendas, oficinas, locales comerciales, trasteros y plazas de garajes que estará situada en el entorno de Ifeca, concretamente en una de las manzanas incluidas en la bolsa de suelo residencial del ARI F-12 Avenida de la Feria.

En un comunicado, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que esta promoción es la primera que se va a construir en esta amplia bolsa de suelo, que suma una superficie total de 23.190 metros cuadrados y que tiene capacidad para 191 viviendas, de las que un mínimo de 58 serían viviendas protegidas. Ha recordado que el ayuntamiento aprobó hace ahora justo un año tanto el Proyecto de Reparcelación como el Proyecto de Urbanización de estos suelos residenciales propiciando así el desarrollo urbanístico de todo el ámbito y, con ello, la concesión de licencias para la construcción de viviendas en las manzanas que lo conforman.

"Actualmente el Proyecto de Urbanización ya se encuentra en ejecución y, por tanto, estas obras se van a simultanear con la edificación de esta parcela (la M.1.1 del Proyecto de Reparcelación), con lo que seguimos cumpliendo nuestro objetivo de avanzar en el desarrollo de nuevos suelos previstos en el PGOU y de facilitar la puesta a disposición de parcelas para uso residencial", según ha dicho.

Belén de la Cuadra ha subrayado la importancia de esta nueva licencia de construcción que viene a confirmar, una vez más, "el interés que genera Jerez entre los promotores inmobiliarios y que Jerez es una ciudad de oportunidades, atractiva para el inversor y que ofrece garantías y confianza al tejido empresarial".

En cuanto a la nueva promoción que se construirá en esta zona, sus promotores prevén la construcción de un conjunto residencial con 58 viviendas, con bajos comerciales, garajes en sótano y una piscina en el espacio interior comunitario. El edificio tendrá una planta baja más otras cinco que se proyectan de forma escalonada, permitiendo dotar de amplias terrazas a todas las viviendas. La superficie construida de uso residencial resultante asciende a 6.255,58 metros cuadrados, mientras que la destinada a un uso comercial será de de 2.026,36 metros cuadrados.