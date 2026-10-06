Ayuntamiento de Jerez destaca que el centro histórico gana 1.859 habitantes respecto a 2025 y alcanza 27.596 residentes

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, ha valorado "muy positivamente" los últimos datos disponibles del Padrón Municipal actualizados hasta agosto de 2026, que sitúan en el centro histórico a 27.596 residentes incluidos en el ámbito Jerez Centro, frente a los 25.737 contabilizados en 2025, lo que supone 1.859 habitantes más y un crecimiento del 7,22 por ciento.

Según ha señalado en una nota, los datos corresponden al ámbito delimitado en el Plan Jerez Centro, compuesto por 22 secciones censales e integrado tanto por el recinto intramuros como por barrios históricos como Santiago, San Miguel, San Pedro o Madre de Dios. Esta delimitación permite realizar un seguimiento conjunto de la evolución de la población residente en el corazón de la ciudad y en los barrios directamente vinculados a él, según ha explicado.

A juicio de Agustín Muñoz, estas cifras suponen "una buena noticia para Jerez porque muestran que el centro está sumando nuevos residentes y recuperando progresivamente una de sus funciones esenciales, que es la residencial". "Nuestro objetivo es que el centro histórico tenga cada vez más vida, más viviendas ocupadas y mejores condiciones para quienes ya residen en él y para quienes deciden fijar aquí su residencia", ha añadido.

Muñoz ha señalado que el incremento registrado "supone un estímulo para seguir trabajando de la mano de la Mesa del Centro Histórico, con la participación de vecinos, colectivos, entidades y profesionales, en la rehabilitación de viviendas y edificios y en la mejora de espacios públicos, servicios y equipamientos".

Asimismo, ha subrayado que este trabajo conjunto ha quedado plasmado en el Plan Jerez Centro, aprobado inicialmente y por unanimidad por el Pleno el pasado mes de septiembre. Entre sus líneas de actuación figuran la recuperación de inmuebles, la mejora del espacio público y la ordenación de los usos turísticos, con el objetivo de reforzar la función residencial del centro y consolidar esta evolución positiva, ha recordado.

Además, Muñoz ha destacado que el seguimiento de la población y de la vivienda previsto en el Plan Jerez Centro permitirá adaptar las actuaciones municipales a su evolución y necesidades. Los datos del Padrón, actualizados hasta agosto de 2026, servirán de referencia para ese seguimiento. "Queremos un centro con patrimonio recuperado, pero, sobre todo, un centro habitado, con barrios vivos y activos", ha concluido.