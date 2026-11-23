Imagen del encendido del alumbrado de Navidad el viernes 20 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha habilitado una sección especial denominada 'Navidad en Jerez' dentro de la aplicación móvil municipal Jerez Smart, en la que se facilita información relativa a la celebración de esta fiesta en la ciudad y las zambombas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la aplicación está destinada a mantener informada a la ciudadanía y también a orientar a las personas que visitan Jerez durante el periodo de celebración de zambombas.

De este modo, en 'Navidad en Jerez', dentro de esta app, se ofrece toda la información acerca de los eventos navideños, como una agenda de zambombas en la vía pública día a día con la geoposición de cada una, el operativo especial de tráfico, el transporte público, las medidas de seguridad y salud, la ubicación de los aseos públicos e, incluso, las letras de los villancicos para sumarse a la fiesta.

La APP JerezSmart, creada por el Ayuntamiento dentro del proyecto municipal Jerez Connected, tiene como misión facilitar el desarrollo tecnológico y la transformación digital de Jerez y establecer una relación potente y transparente entre la ciudadanía y su Ayuntamiento.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2024 hasta ahora, la app ha registrado un total de 42.573 descargas por parte de personas usuarias, según ha informado el Ayuntamiento, asegurando que en el periodo del mes de diciembre del año pasado, un número importante de usuarios descargaron esta aplicación y pudieron seguir de cerca la información de Navidad.

En JerezSmart, el ciudadano o visitante puede acceder a una gran cantidad de recursos que abarcan todas las áreas de servicios municipales, como la actualidad diaria, los principales eventos de la ciudad a través de una agenda, ver en tiempo real las bolsas de aparcamientos en las calles del centro y la disponibilidad de plazas en los aparcamientos subterráneos.

También se puede conocer los horarios y paradas de los autobuses urbanos o los avisos relacionados con la movilidad, acceder en tiempo real a los datos medioambientales recogidos por sensores y estaciones meteorológicas, realizar compra de entradas para recintos o espectáculos municipales, entre otras opciones.

A ello se unen servicios como la sede electrónica, que permite realizar cualquier trámite sin la necesidad de trasladarse al Ayuntamiento, la información turística o la posibilidad de subir incidencias a los distintos servicios municipales.