El Ayuntamiento de Jerez impulsa la continuidad del Club Puertas del Sur con la licitación de su equipamiento deportivo

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la convocatoria de licitación pública para la adjudicación, mediante concesión administrativa, del uso y explotación de las instalaciones deportivas situadas en la avenida Puertas del Sur, que gestionaba anteriormente el Club Puerta del Sur, así como los pliegos que regularán este procedimiento. El tipo mínimo establecido en la licitación asciende a 1,6 millones de euros.

Con esta convocatoria, se da un paso "importante" para garantizar el futuro de este equipamiento público y favorecer la mejora y modernización de unas instalaciones con una importante trayectoria como espacio deportivo y social en la zona sur de la ciudad, como ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Este procedimiento da continuidad al acuerdo adoptado por el pleno municipal hace un año, por el que se declaró extinguido, una vez finalizado su periodo de vigencia, el derecho de superficie constituido inicialmente a favor de la Junta Mixta de Compensación del Polígono Sur y posteriormente cedido al Club Puerta del Sur, sobre la parcela en la que se encuentra este complejo.

La finalización del citado derecho, cuyo plazo expiró en diciembre de 2024, permite al Ayuntamiento recuperar la disponibilidad de los terrenos y avanzar en el compromiso municipal de convocar un nuevo procedimiento público que posibilite la gestión de las instalaciones por un nuevo adjudicatario, garantizando así su continuidad como equipamiento deportivo y social y favoreciendo, al mismo tiempo, su adecuada conservación.

El complejo se asienta sobre una parcela de aproximadamente 14.000 metros cuadrados. En ella se encuentra el edificio destinado a Club Social, con una superficie de 756 metros cuadrados, que cuenta con zona de recepción y control, oficinas, vestuarios, gimnasio, salón social y restaurante, entre otras dependencias.

Las instalaciones se completan con cuatro pistas de tenis, dos pistas polideportivas, una piscina y una amplia zona ajardinada, configurando un conjunto con numerosas posibilidades para la práctica deportiva, el ocio y la convivencia.

El plazo previsto para la concesión administrativa será de 20 años, contados desde la formalización del correspondiente contrato.

Los pliegos establecen diferentes criterios para seleccionar la oferta más ventajosa, atendiendo no sólo a aspectos económicos, sino también a las inversiones que permitan mejorar las instalaciones, o la incorporación de medidas de carácter social y medioambiental.

En el apartado económico se valorará el incremento del canon total ofrecido respecto al importe mínimo de licitación. Asimismo, y también como criterio de adjudicación, se valorará como criterio la aplicación, a antiguos socios, de al menos un 20% mínimo de descuento en las tarifas y cuotas periódicas y de matrícula o inscripción.

Uno de los objetivos del procedimiento es promover una renovación y ampliación de los servicios deportivos que ofrece el complejo.

Por ello, entre las mejoras que podrán plantear los licitadores, se encuentran la construcción de una nueva piscina y un nuevo gimnasio, así como la incorporación de una pista individual de pádel, otra pista de pádel para parejas o una ludoteca.

La licitación también incorpora criterios de carácter social, entre los que figura el compromiso de adscribir o contratar para la prestación del servicio a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como la elaboración de un Plan de Igualdad.

Del mismo modo, se valorarán medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental del complejo. Así, se tendrán en cuenta propuestas para dotar las instalaciones de energía fotovoltaica, sustituir el alumbrado por tecnología LED, incorporar sistemas de aerotermia o implantar sistemas inteligentes de gestión y automatización de las instalaciones.

También se valorará la introducción de soluciones para una gestión más eficiente del agua, con el objetivo de reducir consumos y avanzar hacia unas instalaciones más sostenibles.

Con la puesta en marcha de esta licitación, el Ayuntamiento pretende que las instalaciones, que ha estado gestionando el Club Social Puerta del Sur, puedan afrontar una nueva etapa basada en la continuidad de su actividad, la renovación de sus instalaciones y la mejora de los servicios deportivos y sociales, favoreciendo que este complejo siga prestando servicio a la ciudadanía en mejores condiciones de conservación, accesibilidad, eficiencia y calidad.