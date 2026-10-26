El Ayuntamiento de Jerez inicia la contratación de la tercera fase del Plan de Reasfaltado para actuar en 27 calles

García-Pelayo en una de las calles asfaltadas de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ ED LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha avanzado que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de contratación de la tercera fase del Plan de Reasfaltado de Viales Públicos, que contempla actuaciones en 27 calles y abarca una superficie total de 115.085 metros cuadrados.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, esta nueva 'marea negra', que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de agosto, permitirá ampliar las mejoras del pavimento a nuevos puntos de la ciudad, principalmente de la zona este, dando continuidad a las intervenciones realizadas y previstas en las dos primeras fases del proyecto.

La alcaldesa ha incidido en que este programa responde al "compromiso" del Gobierno local "de mejorar progresivamente las condiciones de accesibilidad y seguridad de las calles de Jerez, mediante una actuación de gran alcance que permita atender las necesidades de conservación y mantenimiento del viario público". En este sentido, ha señalado que las tres fases forman parte de una planificación "detallada para renovar aquellas calzadas que presentan un mayor deterioro.

El Ayuntamiento ha recordado que que este Plan de Reasfaltado tiene como finalidad intervenir en calles y avenidas con pavimentos que presentan deficiencias por el paso del tiempo, el desgaste de los materiales y la aparición de grietas, baches y socavones. En algunos casos, estas deficiencias se han visto agravadas por los episodios de fuertes lluvias registrados durante los primeros meses del año. Los trabajos también incluyen las zonas de aparcamiento en aquellos puntos donde resulte necesario.

Respecto a esta tercera fase, y al igual que las dos anteriores, se contemplan, entre otros trabajos, la retirada de la capa superficial del asfalto existente en las zonas que lo requieran, así como la limpieza y preparación de las calzadas antes de extender el nuevo pavimento. Asimismo, se llevarán a cabo los trabajos necesarios para corregir desniveles y mejorar la superficie de rodadura mediante la aplicación de nuevas capas de asfalto que permitan recuperar las condiciones adecuadas de circulación.

Las obras incluirán igualmente la adaptación de las tapas de pozos de registro, arquetas y sumideros de recogida de aguas pluviales a la nueva altura de la calzada, así como la reposición de las marcas viales y demás señalización pintada sobre el pavimento en todos los tramos afectados por el reasfaltado.

En cuanto a los puntos de intervención, el proyecto contempla actuaciones en las calles Huelva y Jaén, situadas en la barriada de La Granja; el Polígono Santa Cruz; la carretera Jerez-Guadalcacín; el Paseo de las Delicias; las calles Capricornio, Tauro, Libia, Palestina, Frambuesa, Fresa, Mozart y Beethoven; las avenidas de Nazaret, del Mediterráneo y de Buenos Aires; y las calles San Blas y Ana María Sabido, según ha señalado el Ayuntamiento.

También se incluyen distintas vías del Pago de San José, como las calles Perillo, Níspero, Banana, Aguacate, Toronja, Rosquilleros, Manzano, Acerola y Sandía. La relación de actuaciones se completa con el aparcamiento de La Unión, situado frente al CEIP La Unión; la calle Boabdil; las avenidas de la Ilustración y de los Empresarios; las calles Isabelo, Arcos y Alborán; la barriada Torres Blancas y la calle José Ignacio Pineda.

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordado que finalizó la primera fase del Plan de Reasfaltado el pasado mes de septiembre, tras las obras realizadas en 13 calles y avenidas de distintos puntos de Jerez, así como que adjudicó el pasado 7 de octubre la segunda fase de este programa a la empresa Aglomerados Andaluces, que hará posible intervenir sobre otros 101.080 metros cuadrados de viales públicos.