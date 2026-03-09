El Ayuntamiento de Jerez inicia el procedimiento de venta forzosa de una finca en estado ruinoso en calle Doctrina

Finca en venta forzosa en la calle Doctrina. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado un nuevo procedimiento de venta forzosa para la sustitución del propietario incumplidor de la finca situada en la calle Doctrina 29, que se encuentra en estado ruinoso e incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y que sale al mercado por importe de 41.376 euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que este procedimiento se suma a los que actualmente están en marcha relativos a los inmuebles de las calles Fernán Caballero 13, que se encuentra en fase de valoración de ofertas, Rayón 3 y Sancho Vizcaíno 20, que se han licitado en fechas recientes.

La finca de Doctrina 29 tiene una superficie de solar de 319 metros cuadrados, de los que 55 metros cuadrados corresponden a restos del edificio original que aún permanece en pie en condiciones de precariedad constructiva.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que este inmueble ha sido objeto de diversos expedientes de finca en mal estado por el alto grado de deterioro en que se encuentra, y que incluso ha requerido la intervención de efectivos del Cuerpo de Bomberos como consecuencia de desplomes de los elementos de la fachada hacia la vía pública.

Asimismo, y según consta en el expediente, "actualmente se puede observar mediante imágenes de satélite que la cubierta está afectada por un desplome parcial, y que no se ha ejecutado ningún tipo de intervención en la edificación que tenga por objeto los trabajos y obras precisos para conservar o rehabilitar el edificio, lo que agrava el avance del deterioro que sufre".

El Ayuntamiento ha indicado que con este nuevo procedimiento que se ha iniciado, más los otros tres anteriormente citados que se han puesto en marcha en 2026, ya son once las ventas forzosas que se han efectuado, o se encuentran en licitación, desde junio de 2023.

Para Belén de la Cuadra, estos procedimientos suponen "una herramienta urbanística muy ventajosa para impulsar la regeneración de espacios degradados del centro histórico y permitir que solares o edificios ruinosos sean adquiridos por nuevos propietarios que inviertan en proyectos constructivos o de rehabilitación para ponerlos nuevamente en uso".

Asimismo, ha subrayado que "la venta forzosa tiene también como motor principal hacer cumplir los deberes urbanísticos de la propiedad, además de ir reduciendo vacíos urbanos, mejorar la calidad del espacio público y generar actividad económica en la ciudad".