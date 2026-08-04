El Ayuntamiento de Jerez manifiesta en una jornada su compromiso con la promoción de la cultura del pueblo gitano

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una jornada de trabajo sobre el Impacto de las Estrategias y Políticas del Pueblo Gitano a nivel estatal y autonómico. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha manifestado el compromiso de su gobierno con la promoción de la cultura del pueblo gitano y su aportación al desarrollo social en todas las áreas profesionales, en el marco de una jornada sobre el Impacto de las Estrategias y Políticas del Pueblo Gitano a nivel estatal y autonómico, organizada a través del Foro Estratégico Interautonómico Gitano 2026.

La apertura del encuentro ha contado con la intervención de Fabián Daniel Sánchez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, y Carmen Santiago Reyes, vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y presidenta de Kamira, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Además, en este acto han participado el primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento, Agustín Muñoz, y el delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita.

La presentación del Informe FEIG 2025 recoge que Andalucía continúa siendo el territorio con mayor población gitana del Estado, en torno al 5% de su ciudadanía, lo que convierte cualquier avance o estancamiento en esta comunidad en un asunto "de relevancia estatal" para el conjunto del Pueblo Gitano.

Este documento, que ha sido presentado por Anabel Carballo, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, e Iñaki Vázquez Arencón, de La Fragua Projects, analiza cómo la construcción de la identidad andaluza sigue estrechamente vinculada a las aportaciones culturales, musicales y sociales gitanas, al mismo tiempo que persisten episodios graves de anti-gitanismo y violencia racista que impactan en toda la comunidad romaní del Estado.

Esta sesión de trabajo ha contado con la participación de la Asamblea del Foro Estratégico Interautonómico Gitano, compuesta por personas de distintas entidades, algunas de ellas pertenecientes al Consejo Estatal del Pueblo Gitano, así como de personas expertas y personal técnico tanto de Administraciones públicas como del tejido social.

La Asociación Nacional Presencia Gitana cuenta actualmente con más de 6.000 socios y socias. Es una de las organizaciones gitanas de ámbito estatal con mayor trayectoria en España. Fue creada en Madrid en febrero de 1972, en un contexto en el que la legislación de la época no reconocía plenamente los derechos de la población gitana.

Tras la aprobación de la Constitución Española, se registró oficialmente en 1979 y, desde 2005, está declarada Asociación de Utilidad Pública.

El Ayuntamiento de Jerez colabora de forma permanente con esta Asociación, destacando en esta materia los lazos creados para celebrar en Jerez el Congreso Internacional 600 años de Patrimonio y Cultura Gitana el pasado mes de noviembre.