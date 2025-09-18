El Ayuntamiento de Jerez mejora la accesibilidad en el acerado de los CEIP Poeta Carlos Álvarez y Federico Mayo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha inidcado que, a través de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos, está realizando una intervención en los acerados del entorno de los CEIP Poeta Carlos Álvarez y Federico Mayo, en la Zona Sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de ambos centros docentes, en beneficio, sobre todo, de sus comunidades educativas.

Así, en una nota, ha explicado que en el CEIP Poeta Carlos Álvarez, donde ya han comenzado estos trabajos, se ha dado solución a la situación de tres alcorques alrededor de los cuales las raíces de los árboles habían provocado el levantamiento del hormigón, creando un escalón peligroso para el tránsito de peatones y sobre todo del profesorado del colegio, alumnado y sus familias, ya que estos desperfectos se encontraban justo en la misma puerta del centro.

Para poner solución a este problema, por parte del Ayuntamiento se ha demolido el pavimento deteriorado, se han saneado las raíces y se ha instalado una nueva pavimentación sin resaltos, ha señalado.

Igualmente, en el marco de esta intervención en la zona sur de la ciudad, ha anunciado que el Ayuntamiento va a realizar en los próximos días la reparación del pavimento de la zona de acceso al CEIP Federico Mayo, que venía presentando igualmente deficiencias, con el fin de mejorar la entrada y salida de los miembros de esta comunidad educativa.

En este sentido, ha recordado que en este mismo entorno de la barriada Federico Mayo el Ayuntamiento ya actuó este verano en la mejora de la accesibilidad de la zona del mercado de abastos con la reparación del acerado de adoquín de la calle Pedro Sepúlveda y sus alrededores. Además, se arreglaron los escalones de acceso al propio mercado, de cara a la reapertura de este espacio comercial de proximidad del Distrito Sur prevista para el próximo día 23 de septiembre, ha señalado.