El Ayuntamiento de Jerez paraliza una parcelación ilegal en Zarandilla para proteger los espacios naturales

Imagen de recurso de la paralización, por parte de Urbanismo, de una parcelación ilegal en Zarandilla - AYTO.DE JEREZ

JEREZ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a cabo una intervención conjunta con la Policía Local en la zona de Zarandilla que ha culminado con el precinto de una parcelación ilegal detectada en un suelo rústico que presenta riesgo de inundaciones, y que se estaba ejecutando sin ningún tipo de licencia ni autorización.

Esta actuación forma parte del Plan de Seguimiento del Desarrollo Urbanístico del Suelo Rústico, una iniciativa pionera que puso en marcha el Ayuntamiento con el objetivo prioritario de reforzar la vigilancia en estos lugares, evitar usos residenciales ilegales y garantizar el uso racional del territorio y la protección de los espacios naturales, explica el Consistorio en una nota de prensa.

La intervención, tal y como ha explicado la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha sido desarrollada por el equipo técnico adscrito al citado plan en colaboración con agentes policiales tras detectarse que la finca en cuestión, que tiene una superficie de 5.252 metros cuadrados, había sido dividida en seis parcelas de aproximadamente 800 metros cuadrados cada una, sobre las que se habían instalado contenedores, viviendas móviles, cerramientos interiores y un camino de acceso común.

Durante la inspección realizada, los técnicos municipales comprobaron el estado en que se encontraban estos terrenos y tomaron nota de las instalaciones existentes, hallando evidentes indicios de que se estaba procediendo a la transformación de un suelo rústico y natural, equipado con elementos y accesorios propios de un uso residencial no autorizado e incompatible con su naturaleza rústica.

Así pues, y como resultado de esta intervención, se ha procedido al precinto de los distintos lotes y de los caminos de acceso, y se ha informado a los interesados que se encontraban presentes durante la actuación municipal de los procedimientos legales previstos en estos casos y de las posibles responsabilidades que pueden conllevar, algunas de las cuales, pueden suponer delitos tipificados en el Código Penal.

Belén de la Cuadra ha subrayado que la rápida detección de estos hechos ha permitido actuar en una fase inicial, "cuando todavía es posible revertir la situación con mayor facilidad, y se puede restablecer el estado original de los terrenos de forma sencilla".

De esta forma, la responsable municipal ha destacado que "estamos cumpliendo nuestro compromiso de actuar de manera preventiva para evitar que se consoliden situaciones irregulares en suelo rústico que generan problemas urbanísticos, ambientales y de seguridad; un compromiso que hemos reforzado en el último año con la aprobación de este Plan que nos ha permitido dotarnos de mayores recursos para poder detectar a tiempo este tipo de actuaciones y darles una solución, evitando perjuicios tanto para quienes promueven estas parcelaciones como para las personas que muestren interés en adquirir terrenos sin conocer las consecuencias legales que ello conlleva".

En este sentido, para la responsable municipal, la protección del suelo rústico constituye una cuestión estratégica para el futuro de la ciudad, ya que cumple funciones ambientales, paisajísticas y productivas "que debemos preservar garantizar un desarrollo ordenado y sostenible del municipio; y dentro de esta prioridad, resulta fundamental evitar la aparición de asentamientos que no cuentan con los servicios, infraestructuras o condiciones de seguridad exigibles" ha explicado.

Un fenómeno que afecta a numerosos municipios andaluces Además de poner el acento en la prevención de parcelaciones ilegales y en el control de la proliferación de usos residenciales no autorizados, el Plan Específico de Seguimiento del Desarrollo Urbanístico en Suelo Rústico establece un seguimiento de las medidas ya adoptadas por la administración para garantizar la legalidad urbanística.

De esta forma, y tal y como ha explicado la delegada de Urbanismo, el Plan surgió como la herramienta adecuada hacer frente a un fenómeno que afecta a numerosos municipios andaluces. "No se trata únicamente de hacer cumplir la normativa --ha señalado--, también queremos informar y concienciar a la ciudadanía de los riesgos que implica adquirir o promover este tipo de parcelaciones, ya que en muchas ocasiones se generan expectativas que después no pueden materializarse porque los terrenos no reúnen las condiciones urbanísticas necesarias para albergar usos residenciales", ha indicado.