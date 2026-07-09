El Ayuntamiento de Jerez realiza mejoras de accesibilidad, mobiliario urbano y zonas verdes en la barriada de Las Viñas

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la barriada de Las Viñas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha visitado la barriada de Las Viñas, donde el Ayuntamiento se encuentra estos días realizando diversos trabajos de infraestructura y medio ambiente para mejorar los servicios públicos y la imagen del entorno.

Según ha explicado en una nota, se trata de unas actuaciones que se enmarcan en la estrategia del Gobierno municipal de mejorar el estado de conservación del patrimonio público y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa ha recordado que este tipo de intervenciones responden al "compromiso del Gobierno de la ciudad de mantener y mejorar los barrios de Jerez para favorecer el día a día de la ciudadanía y para dar respuesta a sus necesidades y demandas". María José García-Pelayo ha cambiado impresiones con el personal que está realizando estos trabajos y también con vecinos de Las Viñas y comerciantes de la zona.

Según ha indicado el Ayuntamiento, en la barriada de Las Viñas se están realizando obras de accesibilidad, con la reparación del pavimento en zonas en las que se encontraba deteriorado. También se está mejorando el mobiliario urbano y rehabilitando y pintando los muretes que delimitan las zonas verdes de la barriada. Igualmente, se está reponiendo la señalización horizontal y vertical para afianzar la seguridad ciudadana y se están desbrozando y limpiando los espacios ajardinados.

El Ayuntamiento ha señalado que medidas como ésta, en la barriada de Las Viñas, se suman a otras iniciativas para mejorar las calles y plazas de Jerez, como el proyecto de reasfaltado, que ya se ha adjudicado, y que se desarrollará en tres fases, con un importe global de unos cinco millones de euros y una superficie aproximada de actuación de 200.000 metros cuadrados de vía pública.

Otra iniciativa en este mismo sentido, puesta en marcha para la mejora de la accesibilidad de vías públicas de la ciudad, es el plan de intervenciones 'Plan Cádiz Marcha', que se está ejecutando desde el pasado mes de marzo y que abarcará la actuación en otras 25 calles del municipio, contando con una subvención de la Diputación Provincial, ha concluido el Ayuntamiento.