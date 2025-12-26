El Ayuntamiento de Jerez realiza obras de mejora en el Centro Municipal de Protección Animal

Archivo - Carmen Pina, delegada de Protección Animal en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha indicado que, a través de la Delegación de Servicios Públicos, está realizando una intervención para mejorar la urbanización y saneamiento perimetral del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), debido al mal estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraba.

Según ha explicado en una nota, el presupuesto de esta obra asciende a 18.400 euros y el plazo de ejecución estimado es de un mes. Las obras incluyen la demolición de arquetas y colectores existentes, el corte y demolición de la solera de hormigón, la reconstrucción de bordillos y colectores, la construcción de un nuevo sistema de saneamiento y el enfoscado y pintura con resinas resistentes.

El Ayuntamiento ha recordado que a estas mejoras que se están acometiendo se suman otras ejecutadas anteriormente como el sistema de calefacción para los cheniles, las llevadas a cabo en el pasillo del pabellón central y la remodelación de las zonas de esparcimiento con la colocación de toldos. También se ha adquirido y puesto a disposición del CMPA, el pasado mes de agosto, un nuevo vehículo para sus tareas diarias de recogida y atención, buscando mejorar el servicio y cumplir con normativas como la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Para Carmen Pina, delegada de Protección Animal, "esta nueva intervención, en beneficio de la asistencia a las mascotas, se suma a otras anteriores realizadas en estas instalaciones, que en el último año y medio ha experimentado grandes avances con actuaciones importantes que, sobre todo, supondrán una mejora considerable en la calidad de la asistencia a las mascotas que se acogen en este centro".

En este sentido, ha destacado que el trabajo continuo que desde el Ayuntamiento se viene desempeñando en materia de Protección Animal "se hace de la mano de las protectoras y de las asociaciones felinas con las que se mantiene un contacto fluido y permanente". "Se trata de seguir trabajando juntos con responsabilidad", ha concluido la delegada.