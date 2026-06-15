Ayuntamiento de Jerez refuerza la limpieza de imbornales para evitar acumulación de residuos en el alcantarillado

Un operario de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas en Jerez de la Frontera, ejecutando tareas de limpieza de imbornales. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, está estos días intensificando las tareas de limpieza de saneamiento, alcantarillado e imbornales para preservar su mantenimiento en toda la ciudad, evitando que la acumulación de suciedad, hojas y residuos obstruyan los sistemas de drenaje de las calles y permitiendo que el sistema de alcantarillado funcione de manera eficiente, facilitando la evacuación del agua.

Aunque estas tareas se realizan constantemente y de forma continuada siguiendo un programa y rotando la atención y las labores de limpieza por los distintos sectores de la ciudad, durante los meses anteriores a las temporadas de mayor frecuencia de precipitaciones se refuerza este servicio, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Así, estas labores de refuerzo se ejecutan sobre todo en las zonas "más sensibles" del municipio como pueden ser plaza Esteve, calles Ávila y Guadalete, avenida Canto Ropero, la barriada La Liberación o Zafer.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en Jerez, Jaime Espinar, ha resaltado la importancia de realizar estas labores de limpieza en la red de saneamiento "por motivos de prevención", señalando que mantener los imbornales limpios "es vital para prevenir inundaciones urbanas", ya que "si se obstruyen con hojas, polvo o basura, el agua se estanca en las calles y puede provocar daños graves".

También ha destacado que esta tarea es "importante" para reducir riesgos sanitarios y de seguridad, como es el caso de evitar plagas de mosquitos que pueden convertirse en un foco de insalubridad.

Espinar ha recordado que mantener la red de saneamiento limpia "ayuda a prevenir accidentes de tráfico y caídas de peatones además de averías o roturas".

Durante este último mes Aquajerez ha procedido a la limpieza de las redes de saneamiento que corresponden a las zonas de El Retiro, Ronda Este, Polígono Autopista, centro de la ciudad, y barriada de la Alegría retirando 50.000 kilogramos de residuos.

Estos trabajos de limpieza se realizan manualmente y con el apoyo de un camión de limpieza de imbornales. Para este fin, Jerez cuenta con una flota de camiones integrada por dos unidades de equipos de presión combinada de 18 toneladas y una unidad de camión de presión combinada de 18 toneladas. Este último dispone de un sistema de reciclaje que permite ir reutilizando el agua que se emplea en las limpiezas, de manera que se minimiza su consumo con el consiguiente beneficio medioambiental.

Igualmente, la flota dispone de un camión de 3,5 toneladas para la limpieza que se realiza en el casco urbano. Se trata de un vehículo de menores dimensiones para poder acceder a las calles estrechas.

En total, Jerez dispone de 37.000 imbornales repartidos por todo el municipio, con una red de alcantarillado de 790 kilómetros.