Ayuntamiento de Jerez seguirá apostando por artistas jerezanos para realizar murales en diferentes zonas de la ciudad

Archivo - La delegada de Participación y Voluntariado en el Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina, en la inauguración de un mural dedicado al voluntariado. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado la realización de murales en los distintos distritos de la ciudad con el objetivo de embellecer y dotar de esencia las barriadas. El importe de la actividad es de 15.794 euros y la realizarán artistas de reconocido prestigio de la ciudad.

En una nota, la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha destacado que "con esta iniciativa se sigue avanzando en el embellecimiento de los barrios y la promoción de la cultura como cohesión social, con una iniciativa que nace fruto del trabajo y el consenso con los consejos territoriales urbanos a los que se trasladó que se iban a hacer murales en los distintos distritos".

"La iniciativa tiene también como objetivo llevar la cultura a todos los rincones de Jerez y acercar el arte a la vida cotidiana de los ciudadanos", ha señalado la delegada, que ha añadido que "este Gobierno sigue reafirmando su apuesta por un modelo de ciudad en el que la cultura ocupa un lugar primordial enmarcando la iniciativa en el proyecto estratégico 'Jerez Ciudad Cultural'".

Pina ha reiterado que "los murales que se van a realizar permitirán vivir la cultura en todos los barrios y convertir el espacio público en un escaparate del talento de artistas jerezanos". "Desde el Gobierno municipal se está trabajando para convertir las barriadas en espacios más amables, atractivos y con identidad propia, atendiendo no sólo a la mejora de los servicios públicos sino también acercando la cultura como en esta ocasión", ha asegurado.

Igualmente, la delegada ha recordado "que hace unos meses se aprobaba también la iniciativa 'Arte Mural' de las delegaciones de Juventud y Medio Rural que tiene como objeto abrir espacios de participación creativa destinados especialmente a los jóvenes, fortalecer el tejido social, así como mejorar la imagen de los diferentes núcleos rurales.

La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año teniendo en cuenta la disponibilidad de cada uno de los artistas, ya que algunos de los murales son de cierta envergadura y necesitan maquinaria para ser ejecutados debido a sus grandes dimensiones. Estos murales se unirán a otras obras de estos artistas que ya se pueden disfrutar en distintos espacios de la ciudad.