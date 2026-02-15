El Ayuntamiento de Jerez señala que la activación del fondo de contingencia no requiere convocar un Pleno

Imagen de 7 de febrero sobre la incidencia en núcleos de Jerez de la Frontera (Cádiz) por los efectos de sucesivas borrascas. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha respondido este domingo a las exigencias del Grupo Municipal Socialista sobre los requisitos formales asociados a la activación del fondo de contingencia municipal para afrontar los gastos asociados a reparar las incidencias de las borrascas.

Fuentes del equipo de gobierno local han precisado en una nota que esa partida presupuestaria no necesita su autorización por el Pleno del Ayuntamiento para ser "activada" por cuanto es una previsión de gasto incluida en el Presupuesto vigente con la idea de afrontar "gastos imprevistos, inaplazables y no discrecionales", entre ellos, los derivados de situaciones de emergencia.

El Gobierno municipal ha recordado que el fondo de contingencia "no es una bolsa extraordinaria ni una medida excepcional que deba ponerse en marcha, sino un instrumento presupuestario permanente cuya utilización se realiza mediante la tramitación de los expedientes correspondientes, con los informes técnicos y la fiscalización preceptiva, destinándolo a actuaciones concretas y debidamente justificadas".

El Ayuntamiento de Jerez ha reivindicado que actúa "desde el primer momento" para atender las consecuencias de las recientes inundaciones, tanto en materia de emergencia, prevención y seguridad, como en la evaluación de daños y la coordinación con otras administraciones para la obtención de recursos adicionales.

Ha señalado en este sentido las diferentes comunicaciones con los alcaldes de las Entidades Locales Autónomas (ELA) y a los delegados de alcaldía de las barriadas rurales afectadas por la crecida del río Guadalete.

Apunta en este sentido la reunión convocada por la alcaldesa, María José García-Pelayo, para este martes, día 17, con representantes para informar de todo el desarrollo a llevar a cabo respecto a la "vuelta a casa" de los vecinos afectados de la zona rural.

El Gobierno local ha subrayado que "el uso del fondo de contingencia es compatible" con la solicitud de ayudas a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a la Diputación Provincial, así como con la adopción de otras medidas de apoyo social dentro del marco legal y presupuestario vigente.

El equipo de gobierno de Jerez ha expresado "su compromiso con las familias afectadas", así como ha señalado que "seguirá trabajando con rigor, responsabilidad y respeto a la legalidad", dentro de que la prioridad es "la atención a la ciudadanía y la correcta gestión de los recursos públicos".

Ha reprochado al Grupo Socialista su "desconocimiento" de la activación del fondo de contingencia aun cuando ha apuntado la experiencia de gobierno de este partido.

El Gobierno municipal ha reprochado al Grupo Socialista que en las inundaciones de octubre de 2017 "no sólo no emplearon el fondo de contingencia sino que, saltándose cualquier procedimiento y la Ley, acordaron declarar zona catastrófica por un acuerdo de Junta de Gobierno sin informe jurídico, sin informe de daños, sin solicitarlo al Gobierno como marca la Ley y sin aprobarlo en Pleno".