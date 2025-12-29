El Ayuntamiento de Jerez señala que se inicia un año "crucial" para consolidarse como ciudad de grandes eventos

Calendario de eventos de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que se inicia un año "crucial" para consolidarse como ciudad referente de grandes eventos culturales y festivos que estará marcado por su reciente designación como Capital Española de la Gastronomía 2026 y su objetivo de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, cuyo libro de candidatura (bid book) fue presentado el viernes en el Ministerio de Cultura.

En una nota, ha señalado que ambos acontecimientos estarán presentes en el Calendario de Eventos 2026 y se verán reflejados en gran parte de las citas que lo componen y de otras actividades que se sumarán a la programación oficial con el objetivo de afianzar el posicionamiento de Jerez como destino preferente para el encuentro con la cultura, la historia, la tradición y el ocio.

Los eventos que forman parte de esta programación de 2026 son, según ha indicado el Ayuntamiento, la Pasarela Flamenca Tío Pepe que se celebrará del 21 al 25 de enero; el Carnaval, del 13 al 15 de febrero; el Festival de Jerez, del 20 febrero al 7 marzo; la Semana Santa, del 29 al 5 de abril; y la Semana del GP de España de Motociclismo, del 20 al 26 abril. Ya en mayo se celebrarán la Feria del Caballo, del 9 al 16, y una nueva edición de Vinoble, los días 30,31 y 1 de junio.

Por su parte, la temporada estival incluye los Viernes Flamenco, entre julio y agosto; el Tío Pepe Festival, del 10 julio al 15 agosto y la Fiesta de la Bulería, que se celebrará en agosto. A finales de verano volverán las Fiestas de la Vendimia, del 29 agosto al 13 septiembre, a la que seguirán el Día Europeo del Caballo, los días 12 y 13 de septiembre, y el Día Mundial del Turismo, el 27 de ese mismo mes, que finalizará con una nueva edición de la Feria del Libro, del 30 al 4 de octubre.

Ya en otoño tendrá lugar El Festival de Cine 'Con Acento', entre el 13 y el 17 de octubre y el Mundial de Superbike, del 16 al 18 de ese mismo mes. Por su parte, el Día Mundial del Enoturismo tendrá lugar este año del 2 al 8 de noviembre, mientras que el Día Internacional del Flamenco se celebra el 16 de noviembre. El calendario finalizará en diciembre con la Navidad de Jerez.