Ayuntamiento de Jerez solicita al Gobierno de España la cesión de la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el primer teniente de alcaldesa y responsable de Patrimonio en el Ayuntamiento, Agustín Muñoz, en el pleno municipal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este lunes 5 de enero solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la cesión por adscripción, y por el plazo de 30 años, del inmueble propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social situado en la calle Ancha.

De esta manera, se busca que se pueda dotar a la ciudad de un nuevo equipamiento público multifuncional, que se convertirá en un activo más para la recuperación del patrimonio y la dinamización del centro histórico, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El primer teniente de alcaldesa y responsable de Patrimonio en el Ayuntamiento, Agustín Muñoz, ha explicado que este edificio quedó sin uso a principios del año pasado cuando estas dependencias fueron trasladadas, junto a las del Instituto Nacional de la Seguridad Social que estaban en la calle Eguilaz, a un nuevo edificio ubicado en la avenida de la Universidad.

Posteriormente, fue licitado por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante subasta pública, un procedimiento que resultó desierto.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha añadido a este respecto que ya se intentó la cesión del uso de este inmueble por adscripción al Ayuntamiento pero que el Ministerio "lo sometió a la citada licitación".

Ahora, ha continuado, "vuelven a ponerlo a disposición y nos han trasladado la voluntad de cederlo". Según la alcaldesa, "para la ciudad sería importante su uso porque nuestro objetivo es transformarlo en un equipamiento público destinado a cuestiones relacionadas con la seguridad y también para uso social y vecinal".

Se trata de una antigua casa patio con una superficie total de 1.079 metros cuadrados (m2), repartidos en 786,22 m2en su planta baja, 159,05 m2 en la entreplanta y 357,82 m2 en la planta alta, teniendo acceso tanto por Ancha como por la calle Frías.

La finalidad de esta cesión por adscripción es poner en valor este inmueble, actualmente "infrautilizado" y ubicado en "un lugar idóneo", creando varios espacios destinados a la prestación de servicios públicos, en línea con la estrategia del gobierno municipal de "revitalizar el centro histórico y dotarlo de las infraestructuras necesarias para dar respuesta a la ciudadanía".

A la vez, se ha señalado, se contribuye al mantenimiento del patrimonio público, evitando su deterioro y favoreciendo su conservación.

Los usos previstos, tal y como ha reseñado Agustín Muñoz, se articulan en torno a tres ejes de actuación. Por un lado, seguridad ciudadana, dada la cantidad de eventos festivos, sociales y culturales que se llevan a cabo en la zona centro, que es además un entorno considerado de alta densidad residencial, comercial y turística.

En segundo lugar, el gobierno local prevé fomentar un uso de administración y servicios municipales de proximidad, acogiendo para ello una serie de dependencias administrativas y de atención ciudadana con el propósito de optimizar y centralizar recursos municipales.

Por último, el inmueble incluiría un espacio multifuncional destinado a actividades sociales, vecinales, de formación, culturales y de convivencia ciudadana, promoviendo programas sociales gestionados por delegaciones municipales y asociaciones colaboradoras.