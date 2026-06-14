El barrio jerezano de Majarromaque contará con un espacio de ocio y encuentro renovado en el marco del PFEA 2025

Los tenientes de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y de Medio Rural, Susana Sánchez, en una visita a las obras del PFEA en Majarromaque (Cádiz). - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Los tenientes de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y de Medio Rural, Susana Sánchez, han visitado las obras que se están realizando en el marco del Proyecto de Empleo Estable PFEA 2025 para la barriada rural de Majarromaque denominado 'Segunda fase de adaptación de bar-cafetería del centro social', y que desarrolla la Diputación Provincial en coordinación con el Ayuntamiento. Estos fondos forman parte de los planes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y subvencionan la contratación para la ejecución de proyectos de interés general y social.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en una nota, el objetivo de estas obras de reforma y adaptación es "volver a utilizar los espacios en los que se está interviniendo como hogar del pensionista y centro de barrio, y en la creación de un espacio para la ubicación de la cocina".

Todo ello, en las "adecuadas condiciones de seguridad estructural, seguridad de utilización y accesibilidad universal". Los trabajos tienen un presupuesto de 173.727,45 euros y un plazo de ejecución aproximado a cuatro meses, lo que en materia de empleo "supone unos 1.200 jornales".

En este sentido, la teniente de alcaldesa de Medio Rural ha valorado positivamente el desarrollo de las obras y ha agradecido a la Diputación "por contribuir a que los vecinos de esta barriada rural de Jerez puedan contar en un futuro próximo con un renovado espacio público destinado a uso social y ocio en su misma localidad".

Asimismo, ha agradecido esta iniciativa porque "va encaminada a la generación de empleo y dinamización económica en el marco del Programa Empleo Estable". Además, ha señalado que el fin último es que "estas instalaciones municipales, una vez renovadas, puedan ser adjudicadas y explotadas en beneficio de nuevos trabajadores y de la población de la barriada, principalmente".

Igualmente, Sánchez ha resaltado que "tras estas obras, Majarromaque dispondrá de un equipamiento funcional y moderno, ya que se ha adaptado un edificio de la época de la colonización". Además, "para mejorar las condiciones de habitabilidad de este espacio municipal ya se llevó a cabo una primera fase de obras que consistieron en la sustitución de la cubierta, que se encontraba deteriorada y en la renovación parcial de las instalaciones y revestimientos, así como en la dotación de un aseo para personas con movilidad reducida", ha detallado.

En esta segunda parte de los trabajos, "se están completando las instalaciones eléctricas, de fontanería y telecomunicaciones, y también se está realizando la carpintería de aluminio de ventanas, puertas de paso de aluminio, cerrajería en puertas y ventanas y puertas de paso interior de madera".

Por último, "se trabaja en los acabados interiores y exteriores, en la instalación de un techo desmontable de escayola, aplacado interior de piedra natural, complementos para aseos, alicatados, solería y pequeño mobiliario de cocina". En los exteriores los trabajos incluyen "la colocación de placas de piedra natural y alfeizares en ventanas y puertas, pavimento, bancos, farolas y porche exterior en patio", ha concluido.