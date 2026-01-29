La borrasca 'Kristin' deja 135 árboles dañados y más de 400 incidencias en Jerez (Cádiz)

Operarios municipales retirando ramas y árboles caídos por los efectos de la borrasca 'Kristin'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El paso de la borrasca 'Kristin' por la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera ha dañado a unos 135 árboles y ha ocasionado la gestión de más de 400 incidencias relativas sobre todo a caída de ramas y de arbolado, desprendimientos de materiales de fachadas y desperfectos en la red de saneamiento.

El Ayuntamiento ha indicado en una nota que continúa con los trabajos necesarios para ir revirtiendo la situación que ha generado el paso del temporal de esta borrasca, que ha azotado a Jerez con rachas de viento de hasta 102 kilómetros por hora, provocando la caída de ramas y árboles en las calles y plazas de la zona rural y urbana y en los parques, espacios verdes y colegios.

Estos trabajos se van a prolongar durante aproximadamente un mes, según las primeras estimaciones, y teniendo en cuenta que persiste la inestabilidad atmosférica.

La Delegación de Medio Ambiente ha registrado alrededor de 425 incidencias por el temporal Kristin, a las que se suman otras 52 de Aqualia, en total 477. En el recuento de intervenciones de la Delegación se ha destacado eso 135 árboles dañados. En concreto, ha afectado a unos 70 árboles, 130 ramas y cinco cinco palmeras en el viario urbano, a lo que se suman los efectos meteorológicos en parques y jardines, con otros 60 árboles y 160 ramas, según los datos de la Delegación.

Además, en el marco de esta dinámica de trabajo, personal del servicio de Medio Ambiente está realizando una inspección del arbolado de la ciudad para supervisar la situación en la que se encuentra y localizar otras incidencias que hayan podido producirse.

Ya el miércoles, la alcaldesa, María José García-Pelayo, tras comprobar el estado de la situación de la zona urbana y rural del municipio, ha explicado que desde la noche del martes al miércoles 160 trabajadores del Ayuntamiento y 112 policías locales se encontraban operando por turnos para ir recuperando "cuanto antes" la normalidad, y que también están empleándose casi 40 vehículos de propiedad municipal.

Durante el jueves, los recursos mecánicos y humanos dedicados exclusivamente a la recogida de árboles y ramas que han caído son cuatro camiones con ocho operarios, un camión pluma que se está dedicando a la recogida de troncos, dos cajas abiertas con dos operarios cada una, que circularán por el centro y alrededores y dos pickup que están levantando y reubicando contenedores.

También continúa trabajando la Policía Local de Jerez con el objetivo de paliar las consecuencias del temporal de viento y lluvia. Lo más destacado es que no ha habido que lamentar daños personales.

Así, según se ha indicado, estos agentes, junto al personal de poda del Servicio de Medio Ambiente, Jerez UTE, Bomberos y Protección Civil, han trabajado coordinadamente para solventar la situación, destacando la colaboración de los vecinos y vecinas con los efectivos para atender de la manera "más eficaz e inmediata" todos los requerimientos.

Las actuaciones realizadas han sido, en su mayoría, ocasionadas por caída de ramas y de arbolado sobre la calzada y vehículos estacionados, y en algunos casos aislados de arbolado sobre viviendas. Asimismo, también han sido atendidos distintos casos de desprendimientos de materiales de fachadas, destacando entre otras, la caída de un trozo de muro que ha afectado a cuatro vehículos.

Se han producido actuaciones ante roturas de cristales en distintos puntos y también ha sido significativa la actuación respecto al desprendimiento de una placa solar de la cubierta de una vivienda.

INTERVENCIONES EN CENTROS DOCENTES

Durante la mañana de este jueves, los equipos de la Delegación de Medio Ambiente han actuado principalmente para retirar ramas de árboles en zonas comunes de siete centros educativos, en el Antonio de Nebrija, Vallesequillo, Blas Infante, Poeta Carlos Álvarez, Majarromaque, Tartessos, Sagrada Familia y Victoria Alba (Centro de educación permanente).

Una de las intervenciones más destacadas ha sido en el CEIP Tartessos, donde la caída de un árbol en el patio del colegio ha provocado la rotura de una tubería y ha afectado a parte del suministro de agua, aunque los servicios mínimos han estado garantizados al contar con abastecimiento el edificio de infantil.

Cabe destacar que desde un principio se coordinó la actuación de la Delegación de Medio Ambiente y la empresa de mantenimiento de colegios, que las clases no se interrumpieron y que ningún edificio se ha visto afectado por esta incidencia, como ha indicado el Ayuntamiento.

En el caso del CEIP Poeta Carlos Álvarez, de la barriada de Cerrofruto, dos grandes ramas de un árbol que se encuentra en el interior del colegio cayeron por encima de la valla perimetral a la plaza Luis Lara.

La delegada de Educación, Nela García, en compañía de técnicos de su Delegación, ha realizado durante esta mañana varias visitas a centros educativos para conocer de primera mano la situación derivada del temporal que azota la ciudad.

Igualmente, la empresa Aquajerez ha atendido 41 incidencias localizadas en zonas con imbornales atascados, puntualizando que en algunas de estas zonas en las que se ha intervenido, se ubicaba un único imbornal y en otras hasta diez imbornales. También se han realizado seis limpiezas de balsas de aguas en distintas zonas.

Del mismo modo, Aquajerez ha detallado que ha atendido hasta en cuatro puntos de la ciudad problemas de hundimientos de colectores provocados por la lluvia. Estas incidencias se han registrado en el alcantarillado de la barriada San Enrique, donde uno de los hundimientos es especialmente grande, en la calle Málaga y El Torno. También se ha intervenido en una avería de abastecimiento en Torrecera provocada por la caída de un árbol.

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), está prestando especial atención también en esta situación generada por la inestabilidad atmosférica a las mascotas que están siendo rescatadas de zonas anegadas por la lluvia y la crecida del río Guadalete.

Desde esta Delegación se ha recordado la existencia de este servicio municipal para que las familias que se encuentren en dificultades por este temporal puedan hacer uso de este recurso para que las mascotas puedan estar en las mejores condiciones posibles.

Además, la Delegación está en contacto con las asociaciones protectoras de animales y otras entidades por si necesitan su colaboración y se están desarrollando intervenciones en el Centro de Conservación de la Biodiversidad para la atención a animales como al arbolado.

Igualmente, personal del Servicio de Protección Animal ha estado acompañando y ayudando a las familias afectadas por la crecida del río Guadalete al transporte y reubicación de animales no domésticos, como cabras y caballos, para ponerlos a salvo de las inundaciones.

En estos momentos hay cinco perros en las instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal procedentes de las zonas afectadas por la crecida del Guadalete.