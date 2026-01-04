La Cabalgata de Reyes Magos 2026 recorrerá este lunes el centro de Jerez (Cádiz) con 15 carrozas

Archivo - Imagen de archivo de la cabalgata de Reyes Magos 2024 en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha ultimado todos los preparativos para la Cabalgata de Reyes Magos, que saldrá mañana lunes, día 5 de enero, a las 16,30 horas, desde Ifeca con un cortejo formado por quince carrozas e "importantes novedades" como el refuerzo de la presencia musical, el protagonismo del carácter inclusivo del evento y la presencia del caballo.

Tal y como ha informado el Consistorio local en una nota, en cuanto a los detalles de la Cabalgata de Reyes Magos, estará formada por quince carrozas y estará previsto que durante todo el cortejo se lancen alrededor de 57.000 kilos de caramelos y juguetes donados por distintos patrocinadores. La Cabalgata estará formada por figurantes en las distintas carrozas, además de figurantes a pie. Habrá ocho pasacalles y espectáculos con actores y animadores y dos espectáculos móviles de grandes dimensiones con animadores.

Este año, como principal novedad, el teniente de alcaldesa Coordinador de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha mantenido una reunión con los responsables de los figurantes en el que se les ha informado que participar en la Cabalgata "es un honor y una responsabilidad por lo que deben evitar cualquier actitud que rompa la atmósfera mágica y familiar del evento, recordándoles que forman parte del cortejo real y que cada gesto construye un recuerdo imborrable".

Asimismo, según la Administración local, la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 tendrá una "importante presencia" en el Cortejo y así se destaca la participación en una de las carrozas, de personas con discapacidad pertenecientes a varias asociaciones; se fomenta la igualdad de oportunidades al realizar un sorteo para participantes como figurantes en dos carroza; se promueve la participación y se apuesta por la juventud al facilitar que los figurantes a pie sean grupos de voluntarios; se resalta nuestra identidad cultural, con la presencia de una carroza dedicada al Ratón Pérez y su creador, el Padre Luis Coloma que incluye como estreno una escultura de dos metros realizada por el artista jerezano Miguel Ángel Segura y con la carroza del Nacimiento se refuerza la tradicional afición al 'belenismo', "otro de los elementos en los que se asienta la cultura de nuestra ciudad". A su vez, la carroza de la Zambomba recoge el acervo cultural más propio de nuestra ciudad en Navidades.

Este año, tras el cambio que se tuvo que realizar el año pasado debido a las inclemencias meteorológicas, se mantiene el recorrido tradicional por el centro urbano. El itinerario es desde acceso principal Parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, Plaza del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.

La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña. Respecto al acompañamiento musical de la Cabalgata, contará con la agrupación musical Neojarillense, la agrupación musical San Juan, la agrupación musical Resucitado de Sanlúcar y la agrupación musical La Clemencia. Por otro lado, la Coronación de los Reyes Magos tendrá lugar a las 14,00 horas, en el Alcázar de Jerez desde donde los Reyes se trasladarán a Ifeca.

Se reservará espacio en el Parque González Hontoria exclusivamente para personas con trastorno del espectro autista y sus familiares directos, así como para personas con discapacidad. Para ello se controlará, mediante seguridad privada, la entrada al Parque por un único acceso en la puerta de la avenida de la Feria. Desde el Servicio Políticas Sociales y del Mayor se gestionarán previamente las acreditaciones para cada persona.

Además, se reforzará el respeto a las tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida a lo largo del recorrido. La OMAD acordó ofrecer las plazas en la carroza de inclusión a personas con discapacidad de las asociaciones participantes en el taller de expresión corporal que se realiza con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. Este año en concreto se ha ofrecido a las asociaciones Afanas, Aspanido, Afamedis, Upacesur y Cedown.

Al margen de la zona de silencio se han establecido zonas para personas con movilidad reducida en la puerta de la Iglesia de la Victoria y en el Belén Monumental. Por su parte, la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha pedido "sentido común y mucho amor para que estos niños disfruten de esta Cabalgata en condición de equidad, ellos y sus familias se lo merecen y por tanto tendrán la colaboración de todos los jerezanos".

Para facilitar el acceso al centro de la ciudad, desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento se ha dispuesto un servicio de autobuses urbanos lanzadera similar al llevado a cabo durante el período de zambombas, así como un refuerzo de líneas regulares con mayor dotación de vehículos.

Se recuerda que las líneas lanzaderas son dos y que parten, respectivamente, desde el aparcamiento del Estadio Pedro Garrido, en la barriada Hijuela de las Coles del Distrito Sur, y desde la zona de 'Cacharritos-Feria'.

CECOP PRESENCIAL

Por otro lado, el Gobierno de Jerez activará mañana lunes, día 5 de enero, el Cecop presencial con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos. El citado Centro de Coordinación Operativa (Cecop) forma parte del PtelJerez en Fase de Pre-emergencia y Situación Operativa 0 del Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas aprobado en Junta Local de Seguridad extraordinaria presidida por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Asimismo, se ha precisado desde el Ayuntamiento que desde que dio comienzo el plan se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía en su adaptación a Jerez (PtelJerez) en Fase de Pre-emergencia en Situación Operativa 0, que supone los dispositivos activos, con un Cecop virtual y que estará vigente hasta el próximo 6 de enero.

No obstante, durante las horas previas a la Cabalgata y durante la misma y hasta su finalización se fijará un Cecop presencial compuesto por responsables de distintas áreas municipales, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Bomberos, Seguridad Privada y los servicios de emergencia sanitaria.

En cuanto a recomendaciones a la ciudadanía, se ha instado a extremar las precauciones con los menores al paso de los cortejos y las cabalgatas para evitar en todo momento que, en la búsqueda de caramelos, lleguen al paso de éstas. Cada carroza contará con personal encargado expresamente de cuidar este aspecto y tanto Policía Local como Protección Civil abrirán los espacios necesarios para evitar cualquier tipo de incidencia en este sentido.

En suma, los dispositivos del Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas también atenderán con refuerzo este año las cabalgatas de Reyes Magos que se celebran en la zona rural de Jerez, puesto que cada año convocan a mayor número de asistentes.